Evento di lancio di Nothing Phone (1): Come guardare Ritorno all'istinto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È giusto dire che il telefono Nothing (1) potrebbe essere il telefono più atteso degli ultimi 5 anni. C'è una grande attesa intorno a questo dispositivo, con Nothing che ha dichiarato che questo sarà il cuore del suo nuovo ecosistema di dispositivi progettati per rendere la tecnologia di nuovo interessante.

Ecco come seguire in diretta l'evento in cui Carl Pei presenterà questo nuovo smartphone.

L'evento Return to Instinct è previsto per il 12 luglio 2022 alle 16:00 BST. Ecco gli orari e le date internazionali:

San Francisco - 08:00 PDT

New York - 11:00 EDT

Londra - 16:00 BST

Berlino - 17:00 CEST

Nuova Delhi - 20:30 IST

Tokyo - 00:00 JST, 13 luglio

Sydney - 01:00 AEST, 13 luglio

L'evento sarà trasmesso in livestreaming su YouTube, in modo che possiate seguire e vedere cosa succede. Il video di YouTube si trova all'inizio di questa pagina: basta premere play.

Molto è già stato rivelato sul telefono Nothing (1), dal design all'interessante interfaccia Glyph che offrirà, fino all'hardware di base. Poiché abbiamo già visto il telefono attraverso varie foto e video di Nothing stessa, non c'è molto da imparare.

Ci aspettiamo quindi che il lancio sia più che altro una presa di posizione. Carl Pei - ex cofondatore di OnePlus e ora fondatore di Nothing - ha dichiarato di voler costruire un ecosistema in grado di competere con Apple, in cui la tecnologia collabora e non intralcia, e di voler sfidare lo status quo.

Finora si è parlato soprattutto di creare un'atmosfera di successo, ma in realtà è l'ecosistema che sarà importante ed è per questo che vale la pena di seguirlo da vicino.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Scritto da Chris Hall.