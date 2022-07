Stupende immagini del Nothing Phone (1) prima del lancio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nothing annuncerà il suo primo smartphone - il Nothing Phone (1) - durante un evento che si terrà il 12 luglio. Nelle ultime settimane l'azienda ha mostrato vari elementi del telefono e ci sono state diverse fughe di notizie, ma l'ultima rivela i rendering del telefono in vista dell'evento di lancio.

I rendering sono stati pubblicati dal leaker seriale Evan Blass (@evleaks) e mostrano il Nothing Phone (1) sia in bianco che in nero, oltre che da diverse angolazioni.

Saltate questo thread se vivete negli Stati Uniti. pic.twitter.com/9JkxJKGgr3- Evan Blass (@evleaks) 8 luglio 2022

Nulla aveva già rivelato in precedenza il design posteriore del telefono (1), che è semi-trasparente, quindi i rendering non mostrano nulla di nuovo da questa angolazione, ma danno uno sguardo molto chiaro al dispositivo.

Nulla ha ancora mostrato ufficialmente la parte frontale o i lati, ma il telefono è apparso in un video hands on con bordi piatti come l'iPhone 13 di Apple e un display piatto con una fotocamera con foro nell' angolo in alto a sinistra, entrambi mostrati anche nei rendering di Blass.

Evan Blass

È stata confermata la presenza di LED che illuminano alcune parti del retro del Nothing Phone (1), noto come Glyph Interface, e sappiamo che il dispositivo sarà dotato di chipset Qualcomm Snapdragon 778+. Si prevede un display da 6,55 pollici e una doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel.

L'evento Nothing Phone (1) si terrà il 12 luglio, ma per ora potete leggere tutto sul dispositivo nella nostra rubrica Tutto quello che c'è da sapere.

