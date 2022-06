I prezzi dei telefoni cellulari (1) trapelano, con un quadro sorprendentemente conveniente

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nothing si sta preparando a lanciare il telefono Nothing (1) e, grazie alle fughe di notizie e alle sue stesse conferme, stiamo lentamente costruendo un quadro di ciò che ci aspetta il giorno del lancio.

L'ultimo dettaglio emerso è l'importantissimo prezzo. Secondo quanto riferito, grazie a un annuncio intempestivo su Amazon, i prezzi del dispositivo in Europa sono stati resi noti.

Secondo la fuga di notizie condivisa via Reddit, il telefono Nothing (1) sarà venduto a 469,99 euro per la versione da 8/128 GB, mentre la versione da 12/256 GB costerà 549,99 euro.

L'altro dettaglio rivelato qui, naturalmente, è la RAM e le opzioni di archiviazione. Da un benchmark trapelato abbiamo appreso che ci sarà una versione con 8 GB di RAM, ma l'aggiunta di una versione da 12 GB significa che ci sarà un'opzione per un modello più potente.

Questo modello è abbinato allo Snapdragon 778G+ e questo è importante da ricordare quando si guardano i prezzi. Questo lo colloca nella stessa fascia di prezzo del Pixel 6a, intorno alle 400 sterline per il dispositivo più economico, che lo colloca anche nello stesso territorio del Samsung Galaxy A53.

Il telefono Nothing (1) si appresta quindi a entrare in un territorio competitivo, affiancato da dispositivi con specifiche simili, ma con una marcia in più grazie al suo design unico. Per molti, sospettiamo che il fatto che questo telefono si collochi all'estremità economica della scala li incoraggerà a prenderlo seriamente in considerazione.

Nulla sembra essere riuscito a mantenere il segreto su questo dispositivo. Tra i suoi stessi teaser e le prolifiche fughe di notizie, non ci saranno molte sorprese al momento del lancio.

Scritto da Chris Hall.