Il telefono Nothing (1) ha confermato di avere il chipset Snapdragon 778G+

(Pocket-lint) - Il treno delle notizie su Nothing continua a viaggiare, mentre si scoprono sempre più dettagli prima dell'evento di lancio del telefono, previsto per il 12 luglio.

Oggi scopriamo di più sul chipset che farà funzionare il telefono trasparente e appariscente, e si tratta di un mid-ranger.

Il telefono Nothing (1) utilizzerà una versione personalizzata del chipset Qualcomm Snapdragon 778G, chiamato Snapdragon 778G+.

Questo chip è stato sviluppato appositamente per il telefono Nothing e, sebbene le specifiche siano quasi identiche, aggiunge il supporto per la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa.

Queste caratteristiche sono normalmente riservate ai dispositivi di punta e, pertanto, non sono state precedentemente implementate nel chipset di fascia media.

Chiunque abbia seguito la storia del Nulla saprà che alla guida di OnePlus c'era Carl Pei e che la scelta di un processore di fascia media è una mossa che deriva direttamente dal manuale originale di OnePlus.

Naturalmente, ultimamente le cose sono andate in modo piuttosto diverso con OnePlus, quindi sembrerebbe che Nothing stia cercando di colmare questa lacuna.

Nothing ha dichiarato a Input Mag che lo Snapdragon 778G+ è più efficiente dei processori di fascia alta come lo Snapdragon 8 Gen 1, quindi il telefono Nothing avrà una maggiore durata della batteria, una migliore temperatura e, presumibilmente, un prezzo aggressivo.

Ciò che è certo è che non dovremo aspettare molto per scoprirlo. Sembra che Nothing sia in grado di rivelare tutto prima dell'imminente evento di lancio.

Scritto da Luke Baker.