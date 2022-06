Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nothing ha generato molto clamore intorno all'imminente lancio del telefono (1), ma una cosa di cui non ha fatto alcun cenno è l'aspetto potenziale del telefono.

In base all'attività svolta finora, si presume che il telefono sarà disponibile esclusivamente nella colorazione bianca che è stata tanto mostrata nelle ultime settimane.

Ora questa teoria sembra vacillare, poiché l'esperto leaker Ishan Agarwal ha pubblicato un rendering straordinariamente chiaro che, a suo dire, è ufficiale e che mostra il telefono in una finitura nera.

Nothing Phone (1) in nero, rendering ufficiale senza watermark!



Il telefono sarà effettivamente di colore nero e questo rendering non è ancora stato rivelato ufficialmente, ma



Vi piace? Quale colore preferite?

Vi preghiamo di dare credito se lo pubblicherete ulteriormente.#Nothing #NothingPhone1 pic.twitter.com/aSXSthxDF9- Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) June 28, 2022

È ancora possibile vedere le varie luci LED che adornano il retro del telefono, così come l'indicatore di registrazione rosso e le due fotocamere gemelle, quindi se non è reale è un ottimo tentativo di falso.

Ciò rende molto probabile che Nothing abbia intenzione di lanciare il secondo colore, anche se è del tutto possibile che lo faccia dopo il lancio iniziale, potenzialmente cercando di generare una seconda ondata di interesse.

Bisognerà aspettare per vedere come Nothing gestirà la cosa, o se darà la possibilità di ordinare il telefono in entrambi i colori grazie all'annuncio tardivo della versione nera.

Scritto da Max Freeman-Mills.