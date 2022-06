Nulla apre la lista d'attesa, dettaglia gli inviti e chiede un deposito per il telefono Nulla (1)

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nothing non sta effettuando preordini convenzionali per il telefono Nothing (1) e sta essenzialmente adottando lo stesso approccio utilizzato per il OnePlus One, utilizzando una lista d'attesa e un sistema di inviti. Non c'è da sorprendersi, visto che sembra provenire dal libro di Carl Pei.

La lista d'attesa pubblica per il telefono Nothing (1) è ora aperta e potete aggiungervi alla lista. Al momento della stesura di questo articolo, vi sono quasi 14.000 persone in lista. Esiste anche una lista privata che riceverà già gli inviti.

Il funzionamento è il seguente: ci si iscrive alla lista d'attesa e in futuro verrà inviato un invito. L'invito vi garantisce l'accesso in modo da poter preordinare il telefono.

In questa parte del processo vi verrà richiesto un deposito di 20 sterline, non rimborsabile, ma che verrà detratto dal costo finale del telefono, che verrà annunciato solo il giorno del lancio. Il giorno del lancio, il 12 luglio, sarà possibile effettuare il login e completare l'ordine, pagando il saldo del dispositivo.

È previsto anche un bonus pre-ordine di 20 sterline per l'acquisto di accessori o del Nothing ear (1).

È stato poi promesso che il telefono sarà disponibile prima del rilascio generale, anche se non sappiamo ancora esattamente quando, e sembra che Nothing terrà sotto controllo le scorte e le richieste, proprio come abbiamo visto con OnePlus nei primi giorni.

Ci sono alcuni modi per avanzare nella lista d'attesa: se si consigliano degli amici e questi utilizzano il link di riferimento, si avanza nella lista. Anche in questo caso, si tratta di una misura per aumentare l'hype e incoraggiare le persone a spargere la voce.

Il punto dolente è che vi viene chiesto di versare una caparra per un dispositivo di cui, in primo luogo, non conoscete il prezzo finale e, in secondo luogo, non avete le specifiche complete.

Quindi c'è un rischio: potreste finire per mettere le mani sul telefono più caldo del 2022, il telefono di cui tutti parlano, oppure potreste ritrovarvi con un limone e rimpiangere di aver preso un Samsung come tutti gli altri.

Scritto da Chris Hall.