Il telefono Nothing (1) non sarà lanciato negli Stati Uniti

(Pocket-lint) - Nothing ha confermato che non lancerà negli Stati Uniti il suo tanto pubblicizzato telefono (1), dopo che erano iniziate a circolare voci sull'effettiva disponibilità del telefono.

Si tratta di una grande delusione per i fan entusiasti del neonato marchio tecnologico negli Stati Uniti, ma non è una grande sorpresa visto che un recente elenco di operatori wireless fornito da Nothing non conteneva nomi statunitensi o canadesi.

Nothing ha rilasciato una dichiarazione a PCMag per confermare la decisione, affermando che:

"Anche se ci piacerebbe portare il telefono (1) a tutta la comunità del mondo, ci stiamo concentrando sui mercati nazionali, tra cui il Regno Unito e l'Europa, dove abbiamo forti partnership con i principali vettori locali. Come sapete, il lancio di uno smartphone richiede molto tempo, dalla garanzia che il telefono sia supportato dalle tecnologie cellulari del paese alle partnership con i vettori e alle normative locali, e poiché siamo ancora un marchio giovane dobbiamo essere strategici".

A quanto pare il telefono funzionerà negli Stati Uniti, ma semplicemente non avrà una copertura o una connettività affidabile, il che lo rende un acquisto piuttosto rischioso per chiunque trascorra la maggior parte del tempo in Nord America. Non sarà possibile effettuare chiamate vocali su LTE su AT&T, la copertura sarà limitata su T-Mobile e il servizio sarà totalmente assente su Verizon.

Nothing ha poi dichiarato, senza sorprese, che intende lanciare telefoni per gli Stati Uniti, ma senza promettere che una versione del telefono (1) sarà mai presente in quel numero.

Scritto da Max Freeman-Mills. Modifica di Chris Hall.