Il telefono Nothing (1) mostra il suo posteriore lampeggiante in nuovi video

(Pocket-lint) - Un altro giorno, un altro sguardo al telefono Nulla (1). Le rivelazioni si susseguono a ritmo serrato e l'ultima è una sorpresa particolarmente appariscente.

I nuovi video provengono da una piccola festa di lancio che Nothing ha tenuto a Basilea, in Svizzera, in concomitanza con l'evento Art Basel. Abbiamo potuto dare un'occhiata alla parte posteriore del dispositivo, ma la parte anteriore è rimasta per il momento segreta.

Un video postato da Lorenz Keller ci ha mostrato i LED lampeggianti che adornano il pannello posteriore dell'attesissimo telefono.

Non si sa con esattezza in che modo Nothing intenda utilizzare questi LED, ma il fattore "wow" non manca di certo. Ricorda il classico Nokia 3220, che aveva LED lampeggianti lungo entrambi i lati del telefono che si illuminavano quando si riceveva una chiamata o un messaggio.

Sembra che Nothing implementerà qualcosa di simile, ma con un'estetica molto più moderna e, per quanto ne sappiamo, i LED brillano solo in bianco.

Ci aspettiamo che i LED funzionino come un flash per la fotocamera, una sorta di mini-anelloluminoso che circonda l'array della fotocamera.

Un'altra funzione interessante è che il design punta sull'ingresso USB, consentendo di ricaricare facilmente al buio. Lo stesso vale per il connettore di ricarica wireless, anche se non sappiamo quanto possa essere utile nella pratica.

Ben Geskin ha anche condiviso altre immagini ad alta risoluzione del telefono e, come abbiamo già detto, sembra praticamente un iPhone 12, ma con un vistoso retro trasparente.

L'uscita effettiva è prevista per il 12 luglio, ma di questo passo non ci sarà più molto da rivelare.

