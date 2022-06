Il telefono Nothing (1) viene svelato con un vero e proprio design: Non è più una presa in giro

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nel corso della scorsa settimana, Nothing ha condiviso alcuni scorci del suo prossimo telefono (1), il cui lancio è previsto per il 12 luglio.

Ora l'azienda ci ha svelato la parte posteriore del telefono, consentendoci di osservare da vicino il design che Carl Pei ha realizzato.

Audace. Caldo. Pieno di anima.



Un ritorno all'istinto.



Questo è il telefono (1).



Sintonizzatevi il 12 luglio per saperne di più: https://t.co/FEJL4Jb2Aw pic.twitter.com/5XUbvo8dwZ- Nothing (@nothing) June 15, 2022

Il messaggio di Nothing nell'ultimo anno è stato che la tecnologia è diventata stantia. Tutto è uguale e le esperienze sono noiose. Carl Pei, fondatore di Nothing, elogia Apple e Samsung per quello che hanno fatto, ma vede Nothing come un ecosistema concorrente.

Avevamo già sentito dire che il telefono Nothing (1) avrebbe incorporato una certa traslucenza. Questo conferisce un design diverso alla parte posteriore del telefono, ma non è il tipo di traslucenza che alcuni si aspettavano. Invece di essere in grado di vedere i componenti attraverso la parte posteriore del telefono (come abbiamo visto in passato da HTC o Xiaomi), questo porta diverse texture al design.

Il telefono ha un aspetto unico, ma come abbiamo già detto, le lenti della fotocamera e la cornice appiattita del telefono ci ricordano l'iPhone. Forse non è una coincidenza: avere un design che richiama alla memoria il dispositivo con cui si sta cercando di competere è forse una buona cosa.

È anche possibile rintracciare le linee che erano state originariamente rivelate al primo annuncio del telefono, ma non abbiamo capito se c'è una funzione per questi elementi.

Al centro del design c'è l'anello di ricarica induttiva sul retro (per la ricarica wireless) e c'è qualcosa di meravigliosamente geek nel design. Finora lo abbiamo visto solo in bianco e non sappiamo se sarà disponibile anche in nero.

Resta da vedere cos'altro verrà svelato nel corso del prossimo mese, ma speriamo che Nothing lasci qualcosa per il giorno del lancio.

Scritto da Chris Hall.