Il telefono Nothing (1) svelato in un video dietro le quinte

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nothing ha iniziato il processo di pubblicizzazione del suo nuovo telefono, il Nothing phone (1), rivelando ora un assaggio del dispositivo in un video promozionale.

Il telefono si vede attraverso una finestra nella mano di Carl Pei nell'ultimo secondo del video. È una piccola ricompensa per aver sopportato i 15 minuti di autopromozione che lo hanno preceduto, ma il risultato è lo stesso: uno sguardo al telefono.

Come abbiamo visto nel precedente teaser dell'azienda, il telefono è circondato da una cornice di alluminio appiattita e il risultato complessivo assomiglia all'iPhone 13 Pro, ma con meno lenti. Si potrebbe quasi immaginare che Nothing stia prendendo in giro tutti con una skin sul retro di un iPhone, se non fosse per l'obiettivo mancante.

Da questo fotogramma del video possiamo dare un'occhiata migliore e il design che ci viene mostrato si allinea con il logo precedente che è stato mostrato quando i piani per un telefono sono stati annunciati per la prima volta, spiegando quei cerchi e quelle linee.

È possibile notare una differenza di texture, ma non sappiamo se si tratti di una differenza tattile o se sia tutto sotto il vetro posteriore.

Tuttavia, si tratta di una rivelazione deliberata. Nulla di ciò che viene da Nulla sembra casuale, con l'azienda che punta sulla copertura di queste "fughe di notizie" per contribuire a creare l'entusiasmo per il lancio del telefono.

Nel video stesso si accenna al fatto che il telefono sarà disponibile prima su StockX, il che potrebbe farvi piacere o riempirvi di orrore: Nothing percorre una strada che sta rapidamente diventando così esagerata che potrebbe finire per consumarsi da sola.

Miglior smartphone 2022: testiamo, valutiamo e classifichiamo i migliori telefoni cellulari disponibili per l'acquisto Di Chris Hall · 14 giugno 2022

Il lancio del telefono è ancora previsto per il 12 luglio 2022, con un evento dal vivo a Londra, e sappiamo che sarà alimentato da hardware Qualcomm. Ci aspettiamo che nelle prossime settimane ci venga comunicato tutto il resto, a meno che non si tratti di un'enorme bufala, perché da quello che abbiamo visto finora ci sembra ancora troppo simile a un iPhone.

Scritto da Chris Hall.