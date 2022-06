Il telefono Nulla (1) potrebbe finire per assomigliare a un iPhone traslucido

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ora che Nothing ha annunciato la data di lancio del telefono Nothing (1), l'azienda sembra essere entrata in piena modalità hype.

L'ultima immagine, condivisa sui canali social, sembra mostrare una coppia di uccelli. Ma l'importante è ciò su cui sono seduti e possiamo solo supporre che si tratti del primo vero sguardo al telefono Nothing (1).

Ciò che risalta maggiormente è il bordo piatto del dispositivo. L'accoppiata argento e bianco del retro ricorda molto l'iPhone, sia l'iPhone 4/5 che tutti amavano, sia il più recente iPhone 12/13.

C'è poi la curva dell'obiettivo della fotocamera nell'angolo in alto a sinistra, ma ci sono chiaramente altri elementi di design sul resto del telefono.

Ci aspettiamo una certa traslucenza della parte posteriore del telefono al momento del lancio. Questo è stato confermato, creando un tema di design che si adatta all'orecchio Nothing (1) e, osservando attentamente l'immagine, sembra che ci sia una texture sul retro del telefono che si adatta alla finitura testurizzata trovata nel caso dell'orecchio (1).

Oltre a questo, naturalmente, non possiamo vedere molto di più sull'aspetto di questo telefono, a parte il fatto che sembra che ci sarà una versione bianca. Immaginiamo che ci sarà anche una versione nera.

Per quanto riguarda il tema degli uccelli, non sappiamo bene cosa pensare. Qui abbiamo questi pappagallini blu (più comunemente chiamati budgie nel Regno Unito) e il precedente annuncio dell'evento utilizzava immagini del dorso di un uccello, che sembra un pappagallo eclectus.

Dato che abbiamo appena suggerito che potrebbe assomigliare a un iPhone traslucido, forse l'altra caratteristica dei pappagalli - il mimetismo - è l'obiettivo di questo evento, o forse si tratta di contrabbando di pappagalli?

Tutto sarà svelato il 12 luglio e siamo certi che ci saranno molte altre anticipazioni e probabilmente anche altri uccelli.

