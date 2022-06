Niente telefono (1) da fornire con un caricatore da 45W?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il problema del lancio di un nuovo dispositivo è che il processo di certificazione rivela tutta una serie di dettagli.

È questo il caso dell'ultima fuga di notizie, che suggerisce che il telefono Nothing (1) sarà dotato di un caricabatterie da 45W. L'informazione arriva per gentile concessione dell'ente di certificazione TUV che ha certificato un caricabatterie a marchio Nothing.

Sappiamo già che il telefono Nothing (1) sarà annunciato il 12 luglio in occasione di un evento a Londra e, nel mese che ci separa da quella data, ci aspettiamo di conoscere molte altre informazioni sul dispositivo.

L'obiettivo di Nothing è quello di creare un marchio tecnologico libero dalle restrizioni che si trovano altrove. Vuole creare un super ecosistema senza compromessi, in grado di competere con Apple, ma che funzioni non solo con i propri dispositivi, ma anche con i principali partner.

Il telefono Nothing (1) sarà probabilmente la parte più importante del puzzle, perché sarà il cuore del sistema.

Sappiamo che dal punto di vista del design ci sarà una certa traslucenza e che la bobina di ricarica wireless è una parte centrale del design, ma la cosa più importante di questo telefono sarà probabilmente l'ottimizzazione del software: è questo che guiderà qualsiasi tipo di ambizione dell'ecosistema.

Per quanto riguarda la batteria, non ne conosciamo ancora la capacità, ma grazie a questa fuga di notizie sappiamo che probabilmente offrirà una ricarica da 45W. Resta da vedere se si tratterà solo di una ricarica a 45W via cavo o se si estenderà anche alla ricarica wireless a 45W.

Di certo, per i fan di OnePlus e per chi segue la storia di Carl Pei, è un momento emozionante in vista del lancio del primo smartphone di Nothing.

Scritto da Chris Hall.