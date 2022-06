Il 12 luglio sarà annunciato il numero di telefono nullo (1).

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La macchina dell'hype è in piena attività presso Nothing, con la conferma che il telefono Nothing (1) sarà annunciato in occasione di un evento chiamato Return to Instinct.

L'evento si terrà il 12 luglio 2022, quindi c'è ancora un po' di tempo prima del grande annuncio e si può essere certi che nel corso del prossimo mese ci saranno fughe di notizie, prese in giro e probabilmente alcune interviste "esclusive" con testate selezionate in cui Carl Pei rivelerà tutto.

L'annuncio del telefono Nothing (1) sta seguendo una traiettoria simile a quella dei dispositivi OnePlus di un tempo, che sembra proprio essere il libro dei giochi di Pei. Dopo l'incontro con i media al Mobile World Congress, sono apparse "fughe di notizie" sul telefono prima della conferma che Nothing aveva effettivamente in programma il lancio di un telefono.

Al momento in cui scriviamo non si sa molto: è stato confermato ufficialmente che sarà alimentato da Qualcomm, sappiamo che utilizzerà alluminio riciclato per il telaio, che sarà dotato di ricarica wireless e di una certa traslucenza del case e che funzionerà con Android, ma questo è tutto.

Il pericolo è che la macchina dell'hype crei un'aspettativa che non può essere soddisfatta: Nulla parla di cambiare il nostro approccio alla tecnologia e il nome dell'evento - Return to Instinct - si inserisce in questo tema.

Quello che ci aspettiamo è un telefono di fascia media che punta alla convenienza, con un software ottimizzato per rendere più fluida l'interoperabilità con altri dispositivi. Siamo certi che gli utenti apprezzeranno questa esperienza, mentre il grande obiettivo di Nothing è quello di costruire un ecosistema che offra un'esperienza in grado di competere con Apple.

L'azienda promette che tutto sarà svelato all'evento del 12 luglio. Si tratterà anche di un evento fisico (con un livestream), quindi contiamo di essere presenti per fornirvi tutti i dettagli, in diretta, non appena accadranno.

Scritto da Chris Hall.