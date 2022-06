Le specifiche del display di Nothing Phone (1) sono state rivelate da una fuga di notizie

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nel marzo del 2022 Nothing ha annunciato l'intenzione di lanciare uno smartphone e da allora abbiamo assistito a una serie di fughe di notizie e di tentativi. L'ultima fuga di notizie ci fornisce alcuni dettagli sul display, oltre a un'idea di come potrebbe apparire il dispositivo dal davanti.

TechDroider ha twittato che il telefono Nothing (1) sarà dotato di un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080) e si dice che il display sarà piatto senza mento. L'immagine concettuale che accompagna i dettagli mostra un dispositivo che potrebbe essere scambiato con la maggior parte degli altri smartphone Android presenti sul mercato, con una fotocamera a foro perforato centrata nella parte superiore.

[ESCLUSIVO] Specifiche del display di Nothing Phone 1



- Display OLED da 6,55"

- 1080 x 2400

- Bordi piatti | Senza mento pic.twitter.com/Wm1U5gFLFc- TechDroider (@techdroider) 5 giugno 2022

Nel tweet di TechDroider non è stato rivelato altro, anche se precedenti fughe di notizie e frammenti di informazioni da parte dell'azienda hanno suggerito che la parte posteriore del telefono Nothing (1) potrebbe essere trasparente, rivelando l'hardware. L'azienda ha confermato che il telaio sarà realizzato con alluminio riciclato.

Nothing ha anche confermato la collaborazione con Qualcomm, anche se al momento non si sa se opterà per i chipset Snapdragon 7 Gen 1 o Snapdragon 8 Gen 1 dell'azienda. Offrirà anche la ricarica wireless e funzionerà con Nothing OS, che non duplicherà le app di Google.

Per il momento non è stata confermata la data di lancio del Nothing Phone 1, anche se si parla del 21 luglio. Nel frattempo, è possibile leggere la nostra rassegna di indiscrezioni sul Nothing Phone 1.

Scritto da Britta O'Boyle. Modifica di Chris Hall.