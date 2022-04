Nothing Launcher beta è ora disponibile per il download (per alcuni dispositivi)

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Quando Nothing - la nuova società di Carl Pei - ha annunciato che avrebbe rilasciato uno smartphone quest'anno, ha anche rivelato che stava rendendo disponibile per il download il suo launcher per smartphone da provare su altri smartphone Android.

Inizialmente, è stato detto che questo launcher sarebbe arrivato in aprile e ora - mentre il mese si chiude - il launcher è finalmente sbarcato sul Play Store.

C'è una sorta di avvertimento qui, tuttavia. O, tecnicamente, ce ne potrebbero essere due. In primo luogo: è una beta. Ciò significa che non è ancora completamente sviluppato e probabilmente otterrà correzioni di bug e aggiunte di caratteristiche tra ora e quando il telefono (1) arriverà.

Secondo: è disponibile per il download solo su alcuni modelli di smartphone selezionati. Nell'elenco del Play Store, quelli menzionati specificamente sono i modelli della serie Galaxy S21 e Galaxy S22 di Samsung, così come i Google Pixel 5 e Pixel 6. I modelli OnePlus arriveranno presto.

A prima vista, è un launcher abbastanza semplice, ma dà un'esperienza visiva leggermente diversa alla vostra schermata iniziale. Viene caricato con alcuni widget personalizzati, così come la possibilità di ingrandire qualsiasi icona di app o gruppo di cartelle che si trova nella vostra schermata iniziale.

Se hai un dispositivo compatibile, puoi provarlo da solo andando sul Play Store ora, scaricandolo e selezionandolo come launcher predefinito. Se non sei sicuro di come farlo, assicurati di controllare la nostra guida sui launcher Android.

Scritto da Cam Bunton.