Niente telefono (1): tutto ciò che sappiamo finora

(Pocket-lint) - Nothing ha annunciato di avere l'ambizione di lanciare uno smartphone durante il suo evento del 23 marzo 2022. Diciamo evento, era più un monologo di Carl Pei - il fondatore di Nothing - che delineava come la tecnologia fosse diventata obsoleta ed era ora di cambiare.

Il secondo prodotto di Nothing sarà il telefono Nothing (1) ed ecco tutto ciò che sappiamo al riguardo.

Estate 2022

Non esiste una data confermata per il lancio del telefono Nothing (1), ma punta a un lancio estivo.

Non ci sono parole su preordini, date di spedizione o altro, solo che arriverà a metà del 2022.

Non c'è stato letteralmente nulla di condiviso sul telefono, a parte l'immagine sopra. Molti hanno disegnato una scatola attorno ad esso e hanno suggerito che questa fosse la parte posteriore del telefono, proprio come abbiamo fatto prima.

Ciò suggerirebbe una fotocamera in alto a sinistra e una bobina di ricarica wireless sul retro. Con Nothing ear (1) che ha una finitura traslucida, c'è il suggerimento che potrebbe essere la linea presa da Nothing.

L'abbiamo già visto sia da HTC che da Xiaomi , quindi non c'è niente di nuovo lì, ma potrebbe far sembrare questo telefono un po' diverso.

La linea in alto a destra rimane un mistero: sembra un occhiolino e potrebbe essere una sorta di cenno alle notifiche. Siamo anche felici di accettare che tutto questo potrebbe essere una falsa pista per indurre la gente a speculare, e nient'altro.

Snapdragon alimentato

Sappiamo molto poco delle effettive specifiche hardware del telefono. Niente ha annunciato che stava collaborando con Qualcomm e sappiamo che fornirà il cuore per il telefono Nothing (1).

Non si sa quale SoC Snapdragon potrebbe utilizzare. Lo Snapdragon 8 Gen 1 lo inquadrerebbe come un dispositivo di punta, ma questo lo renderebbe anche un dispositivo costoso. Poiché l'attenzione è rivolta all'efficienza e all'esperienza, potrebbe passare a qualcosa della serie Snapdragon 700 e offrire comunque un'esperienza premium, ma i potenziali clienti potrebbero non accettare nient'altro che hardware di livello di punta.

Letteralmente non si sa ancora nient'altro.

Androide

Niente sistema operativo

Sul fronte software ne sappiamo un po' di più. Sappiamo che sarà un telefono Android e sappiamo che non duplicherà le app di Google, suggerendo che sarà abbastanza vicino allo stock.

Ma sappiamo che eseguirà Nothing OS e che potrai provare quell'esperienza grazie al launcher Android che Nothing renderà disponibile ad aprile.

Ma oltre a ciò, Nothing ha grandi ambizioni per ciò che vuole ottenere, parlando di ecosistema più che altro, quindi è probabile che sia qui che Nothing vuole differenziarsi, offrendo un'esperienza più fluida nell'interazione con altri dispositivi.

Scritto da Chris Hall.