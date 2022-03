Il telefono di niente potrebbe essere una distrazione, poiché le ambizioni di questa startup sono tutte incentrate sul software

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nothing Tech, la nuova società guidata da Carl Pei, già famoso per OnePlus, ha appena annunciato l'intenzione di lanciare uno smartphone. Il telefono Nothing (1) dovrebbe essere lanciato nell'estate 2022 ed è stato descritto da Pei come "il cuore pulsante dell'ecosistema Nothing".

C'era la promessa di rendere di nuovo eccitante la tecnologia, la promessa di un dispositivo come non avevamo mai visto prima.

Eppure c'è un'evidente disparità qui tra alcune delle cose che Carl Pei dice e ciò che Nothing Tech sembra fare - e questo solleva la questione se Nothing vuole essere un'azienda di hardware?

Il messaggio non riguarda i prodotti hardware, ma un ecosistema. Più e più volte sentiamo parlare di connettività, sentiamo parlare di esperienza.

"Stiamo costruendo un ecosistema di prodotti che si connettono perfettamente, se quell'ecosistema viene costruito con successo, allora siamo un po' in secondo piano. Non ci senti più perché tutto funziona come pensi che funzionerà", Pei ci ha detto in un'intervista al Mobile World Congress , prima dell'annuncio dello smartphone.

L'esempio alla base delle ambizioni di Nothing è l'ecosistema Apple: come un dispositivo Apple funziona perfettamente con un altro dispositivo Apple.

"Penso che l'opportunità che abbiamo di fronte a noi sia che non ci siano alternative ad Apple... il loro ecosistema: tutti i loro prodotti funzionano bene tra loro. Ma se esci dall'ecosistema Apple e guardi un PC Windows e un paio di altoparlanti Sonos ecc, non hai la stessa integrazione. Questo è ciò che stiamo cercando di creare, quel sistema di prodotti e il livello di connettività", afferma Pei.

Quello di cui Nothing parla davvero qui non riguarda i prodotti, ma il modo in cui funzionano tra loro.

AirPods rileva il tuo iPhone e quindi funziona con tutti i tuoi dispositivi Apple è l'esempio chiave, ma Apple sta trovando nuovi modi per far lavorare insieme Mac e iPad, ad esempio, poiché utilizza il suo ecosistema per migliorare l'esperienza dell'utente.

Niente di tutto ciò ha a che fare con l'hardware, non proprio. Gli utenti Apple sanno che ci sono scelte migliori, cuffie migliori, altoparlanti migliori, ma ci sono esperienze di connessione migliori?

Gran parte di ciò che Apple fa è affidato ad Apple che progetta sia l'hardware che il software, con quelli all'interno che parlano del vantaggio dell'ecosistema e quelli all'esterno che parlano del giardino recintato.

Raccogli qualcosa che non è di Apple e scoprirai che l'ecosistema si sgretola - un tracker Tile, un orologio Garmin o cuffie Sony - ed è qui che Nothing vuole cambiare la narrativa. Non si tratta solo di parlare di prodotti Nothing che funzionano con i prodotti Nothing, si parla di prodotti di terze parti. Fare in modo che i migliori dispositivi là fuori funzionino meglio insieme.

Abbiamo già visto un paio di marchi inseriti nella miscela di Nothing. C'era la Tesla di Carl in uno screenshot mostrato sul palco e quella menzione di Sonos - e questi sembrano il tipo di marchi di cui Nothing sta parlando. Sono riconosciuti come desiderabili nei circoli tecnologici, ma non sempre giocano bene con gli altri.

Costruiremo quindi un ecosistema di prodotti composto da prodotti Nothing e prodotti di altri marchi leader a livello mondiale, creati per integrarsi senza sforzo tra loro.



Questa è quindi la sfida: si tratta di costruire qualcosa che funzioni su più piattaforme, che possa fornire l'interfaccia, costruire quei ponti per un'esperienza di connessione più fluida.

Ci sono già milioni di telefoni Android là fuori, alimentati da Qualcomm, che eseguono software Google e aggiungere un altro telefono al mix non sarà molto diverso.

Quindi è il software che sposterà l'ago, il software che definisce l'esperienza, il software che ha tutto il valore.

Dove potrebbe essere diretto? Una cosa che sappiamo delle startup è che molti vengono finanziati con l'obiettivo non di costruire una grande azienda, ma con l'obiettivo di essere acquistati da una grande azienda. Non possiamo fare a meno di pensare che Nothing non riguarda la costruzione dell'hardware, è un tentativo di creare un'esperienza troppo preziosa per essere trascurata.

