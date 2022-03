Niente conferma che lancerà uno smartphone chiamato Nothing phone (1)

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nothing Tech ha confermato le voci secondo cui lancerà uno smartphone. Il nuovo dispositivo si chiamerà Nothing phone (1).

In unevento organizzato da Nothing, Carl Pei ha confermato che la società avrebbe lanciato un telefono, descrivendolo come il "cuore pulsante" dell'ecosistema Nothing. Segue voci che suggeriscono che un telefono fosse nei piani dell'azienda e una comoda "fuga di notizie" che sembrava mostrare Pei e il CEO di Qualcomm Cristiano Amon che esaminavano un dispositivo inedito al Mobile World Congress 2022.

Il telefono funzionerà su Android e sarà alimentato da Nothing OS , progettato per essere fluido e veloce, ottimizzandone le prestazioni. Carl Pei ha spiegato in dettaglio che non duplicherà le app di Google, ma non utilizzerà animazioni complesse o sarà troppo esigente, con l'obiettivo di offrirti un'esperienza straordinaria e pulita.

Gli utenti Android potranno provare Nothing OS grazie al launcher Nothing che sarà disponibile sul Play Store ad aprile, con ulteriori informazioni in futuro.

Il nuovo smartphone siederà su una piattaforma Qualcomm, ma non ci sono conferme su quale modello Snapdragon sarà. Usciremo e suggeriremo che sarà l'ammiraglia Snapdragon 8 Gen 1, ma non ci sono conferme di ciò.

Poco altro è stato detto sulle specifiche del nuovo dispositivo, solo che Nothing vuole scuotere il mercato e introdurre uno smartphone che possa stare al centro del suo ecosistema.

Carl Pei aveva precedentemente confermato a Pocket-lint che l'obiettivo era quello di costruire un ecosistema di dispositivi che rivaleggiasse con l'interoperabilità senza interruzioni attualmente goduta solo dagli utenti Apple - e lo smartphone principale giocherà un ruolo importante in questo puzzle. Durante l'evento, Carl Pei ha ribadito un messaggio simile, dicendo che l'ecosistema di Nothing sarà aperto, contenente sia prodotti Nothing che prodotti di terze parti.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Carl Pei ha confermato che Nothing ora ha un team di 300 persone, ha una catena di approvvigionamento attiva e collabora con artisti del calibro di Qualcomm e Google.

Queste sono tutte le informazioni che abbiamo per ora, sembra che aspetteremo ancora un po' prima di ottenere dettagli reali sul telefono Nothing (1).

Scritto da Chris Hall.