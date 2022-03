Ecco come appare Nothing OS e potrai testarlo tu stesso ad aprile

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nothing ha annunciato che prevede di lanciare uno smartphone chiamato Nothing phone (1) al suo evento The Truth il 23 marzo 2022.

Il telefono sarà alimentato da Qualcomm e eseguirà Android, ma Nothing dice che includerà Nothing OS. Parlando di Nothing OS, il fondatore Carl Pei ha affermato che è progettato per funzionare perfettamente con i prodotti Nothing e alcuni altri prodotti di marchi leader a livello mondiale, grazie alla sua natura aperta.

È progettato per essere semplice e puro e per coloro che hanno seguito la storia di Carl Pei, non possiamo fare a meno di pensare che sarà come i primi giorni di Oxygen OS sui dispositivi OnePlus.

Sebbene non ci sia una sequenza temporale su quando verrà avviato il telefono Nothing (1), abbiamo alcune schermate che mostrano come apparirà il sistema operativo Nothing.

Nothing

Anche se al momento abbiamo solo alcune immagini della schermata iniziale e della schermata di blocco - e l'app del registratore - è chiaro che questo Android è praticamente di serie. Le icone di stato in alto non sono state modificate, le icone rotonde e la barra di ricerca di Google sembrano proprio un Pixel . Pei ha confermato che Nothing non duplicherà le app di Google, ma funzionerà per ottimizzare il sistema operativo Nothing e farlo funzionare in modo efficiente.

Nothing ha annunciato che sarai in grado di provare Nothing OS tramite il suo launcher che renderà disponibile ad aprile tramite il Play Store.

Per chi non lo sapesse, il programma di avvio è la schermata iniziale su un dispositivo Android e facile da installare, quindi puoi dare una sensazione diversa alla schermata iniziale e alla barra delle applicazioni.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Al momento non sappiamo molto di più, ma saremo sicuri di condividere le notizie con te quando il launcher Nothing OS sarà disponibile nel Play Store.

Scritto da Chris Hall.