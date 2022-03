Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nulla ha confermato che terrà un evento virtuale per mostrare ciò che sta arrivando nel 2022.

Annunciato insieme alla conferma di un finanziamento di serie B di 70 milioni di dollari, Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing ha dichiarato:

"Con questo round di finanziamento, abbiamo il carburante per realizzare la fase successiva della nostra visione di un futuro digitale senza soluzione di continuità. Sono grato per il supporto della nostra comunità e degli investitori. Il nostro primo anno è stato un riscaldamento e non possiamo aspetta di rivelare cosa stiamo costruendo a Nothing durante il prossimo evento."

Non sono mancate le speculazioni su cosa potrebbe venire dopo da Niente .

Ci sono voci di un lancio di smartphone, con il suggerimento che Nothing lo stesse mostrando ai personaggi del settore al Mobile World Congress, supportato da una "leak" opportunamente programmata che mostra Pei e il CEO di Qualcomm Cristiano Amon che esaminano un dispositivo inedito .

Niente ha un accordo con Qualcomm e siamo sicuri che l'azienda di San Diego sarà al centro di qualunque cosa Nothing abbia in programma di annunciare in futuro, con molti che vedono in uno smartphone il fulcro delle ambizioni di Niente di Carl Pei.

Parlando con Pocket-lint al Mobile World Congress 2022 , Pei ha sottolineato che ciò che voleva davvero che Nothing fosse un rivale dell'esperienza ecosistemica offerta da Apple.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

È probabile che nei prossimi anni verranno lanciati una serie di dispositivi altamente connessi, in cui l'esperienza è forse più importante di ogni singola parte.

Al momento non ci sono conferme su ciò che potrebbe essere annunciato, ma con l'evento previsto per il 23 marzo non c'è molto da aspettare.

Scritto da Chris Hall.