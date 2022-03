Niente trapela il telefono durante l'incontro pratico di Carl Pei con il CEO di Qualcomm

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - C'è stata una quantità crescente di pettegolezzi sulla possibilità che ci sia un telefono in arrivo da Nothing , il nuovo marchio di Carl Pei.

L'ultima notizia arriva dal noto leaker Evan Blass, che ha condiviso un'immagine che mostra Carl Pei di Nothing e Cristiano Amon di Qualcomm che esaminano un telefono.

L'immagine è condivisa senza dettagli, ma sappiamo che questo è nell'area di incontro dietro lo stand Qualcomm al Mobile World Congress 2022. Lo sappiamo, perché abbiamo trascorso molto tempo lì.

Niente da vedere quì. pic.twitter.com/mzLeTVHSXm — Ev (@evleaks) 7 marzo 2022

In precedenza è stato riferito che Nothing stava sfoggiando il prossimo telefono al MWC e dopo l' acquisizione di Essential nel 2021, abbiamo sempre pensato che fosse una questione di quando piuttosto che di se.

Non possiamo dire molto dall'immagine, ma sospettiamo che sia per mascherare la sua vera finitura e design, il posizionamento del pollice nasconde convenientemente l'array della fotocamera in una certa misura.

La foto sembra essere stata scattata il 1 marzo 2022; il personaggio a sinistra della foto è Don McGuire, chief marketing officer di Qualcomm. Lo abbiamo dedotto in base alle scarpe e alla giacca nella foto trapelata, che corrispondono all'abito di McGuire che indossava quando ha condiviso le immagini lo stesso giorno.

Un anno di @Snapdragon Insiders giù, per sempre. Grazie a tutti i 4 milioni di addetti ai lavori di #Snapdragon per aver fatto parte di questa straordinaria community: sei ciò che la rende speciale e perché amiamo darti quegli extra che meriti. pic.twitter.com/fM4M9FzFH4 — Don McGuire (@donnymac) 1 marzo 2022

Sappiamo che Carl Pei era allo stand di Qualcomm in questo periodo, perché ci siamo seduti con lui lo stesso giorno per parlare di Niente .

Ci sono molte domande, tuttavia, su questa immagine. Sappiamo che tutte quelle persone erano lì, sappiamo quando e dove è stata scattata, ma non sappiamo chi l'ha scattata.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Dato che queste stanze non sono piene di persone, sospettiamo che Cristiano Amon e Carl Pei sappiano esattamente chi l'ha presa. Sospettiamo che quella persona abbia passato l'immagine a Evan Blass per svolgere un ruolo nella costruzione dell'hype per il prossimo Nothing Phone.

Se c'è una cosa che sappiamo di Carl Pei, è che ama Internet e questo tipo di giochi. Quando OnePlus ha lanciato i suoi primi telefoni, si trattava di creare clamore, rendendo loro difficile ottenere un certo grado di esclusività.

Poi abbiamo visto Carl Pei parlare con YouTuber di nome come Marques Brownlee, rivelando un telefono OnePlus prima del previsto in un modo che sapeva avrebbe attirato molta attenzione tra i fan online.

Questo non sembra diverso. Non possiamo verificare che si tratti del Nothing Phone, non possiamo verificare che si tratti di una pianta piuttosto che di una vera e propria perdita, ma ha la sensazione che Nothing stia giocando ad alcuni giochi per suscitare interesse per il prossimo lancio del prodotto.

Scritto da Chris Hall.