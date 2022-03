Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il co-fondatore di OnePlus Carl Pei ha un marchio tecnologico chiamato Nothing e potrebbe lanciare il suo primo smartphone entro il prossimo mese.

La società ha sviluppato un telefono per oltre un anno e, a quanto pare, Pei ha recentemente preso in giro un prototipo di telefono di fronte a dirigenti di grandi aziende come Qualcomm durante il Mobile World Congress 2022 a Barcellona, ha riferito TechCrunch. Ci siamo incontrati con Carl Pei a Barcellona , ma non ha rivelato alcun dettaglio, concentrandosi invece sull'importanza di costruire una grande esperienza ecosistemica.

Se Nothing dovesse lanciare un nuovo telefono ad aprile, sarebbe circa un anno dopo che l'azienda ha lanciato il suo primo prodotto: un paio di auricolari wireless chiamati Ear 1 .

Si pensa che il primo telefono di Nothing prenda in prestito le caratteristiche del design dagli auricolari, come i componenti trasparenti.

Pei ha già detto ai media che Nothing prevede di introdurre più dispositivi in futuro. La società ha anche acquistato i diritti del marchio Essential , che ha rilasciato un telefono Android nel 2017 prima della chiusura . E, proprio il mese scorso, Pei ha twittato di essere " Back on Android ", a cui gli account Twitter di Android e Snapdragon hanno postato risposte curiose.

Abbiamo molto da recuperare su Carl — Android (@Android) 15 febbraio 2022

L'account di Nothing ha anche preso in giro la scorsa settimana che "Marzo sarà divertente".

Marzo sarà divertente. — Niente (@niente) 28 febbraio 2022

Aggiungi tutto e niente potrebbe lanciare un nuovo prodotto questa primavera.

Scritto da Maggie Tillman. Modifica di Chris Hall.