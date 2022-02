Carl Pei anticipa il prossimo smartphone Android di Nothing

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'anno scorso, il marchio Nothing di Carl Pei è esploso sulla scena come niente (gioco di parole) che abbiamo visto prima.

Abbiamo adorato il primo prodotto dell'azienda, gli auricolari Ear 1 , che combinano un'estetica unica, prestazioni eccellenti e prezzi aggressivi.

Si vocifera da tempo che la società rilascerà uno smartphone e tutti i segnali indicano che è così.

Nel 2021, Nothing ha acquistato la società di smartphone Essential e ha anche firmato un importante accordo con Qualcomm .

Ora, Carl Pei si è rivolto a Twitter per anticipare il telefono in arrivo.

Abbiamo molto da recuperare su Carl — Android (@Android) 15 febbraio 2022

Suggerisce certamente che potremmo vedere il sistema operativo Android sul dispositivo in arrivo di Nothing, anche se non dovrebbe essere una grande sorpresa.

Anche Qualcomm ha preso parte al divertimento, suggerendo che il telefono Nothing sarà alimentato da un processore Snapdragon .

Ancora una volta, non è una grande sorpresa, dato l'accordo da 50 milioni di dollari tra le società, ma comunque entusiasmante.

Finora, le labbra sono rimaste ben sigillate sul telefono in arrivo, ma si dice che verrà lanciato quest'anno.

Niente ha recentemente assunto Adam Bates, ex Head of Design and Product Experience di Dyson , come design director del marchio.

Il noleggio, insieme alla partnership del marchio con Teenage Engineering , significa che ci aspettiamo uno degli smartphone più eleganti di sempre.

Se l'Ear 1 è qualcosa su cui basarsi, avrà anche un prezzo competitivo.

Scritto da Luke Baker.