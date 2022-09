Nokia G60 5G è uno smartphone di fascia media dal prezzo accessibile che promette 3 anni di supporto software

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La Serie G di Nokia è una serie di dispositivi a prezzi accessibili e l'ultima edizione è il Nokia G60 5G, che aggiorna ampiamente il Nokia G50 del 2021.

La storia diNokia dietro questo dispositivo è ancora una volta incentrata sulla sostenibilità, con il messaggio che utilizza fino al 60% di plastica riciclata per il telaio e il 100% di plastica riciclata per il retro.

Il tutto è supportato da 3 anni di aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo, con l'obiettivo di ridurre il tasso di ricambio di questi dispositivi.

Rispetto al G50, tuttavia, sono stati introdotti aggiornamenti piuttosto importanti, con il passaggio allo Snapdragon 695 5G e un display da 6,58 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il Nokia G60 mantiene le caratteristiche che ci si aspetta da un dispositivo di fascia media, come la presa per cuffie da 3,5 mm e il supporto per microSD fino a 1 TB.

La batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica a 20W.

Per quanto riguarda le fotocamere, il Nokia G60 avrà una fotocamera principale da 50 megapixel, supportata da una ultrawide da 5 megapixel e una depth da 2 megapixel.

Sarà disponibile nei colori nero o grigio e si colloca saldamente nella fascia media, anche per il prezzo di 249,99 euro.

Ma questo telefono è anche disponibile con il nuovo programma Circular di Nokia (nel Regno Unito e in Germania), in cui è possibile pagare un prezzo mensile di 12,50 sterline (con una tassa di installazione di 30 sterline) e in pratica affittare il telefono da Nokia in cambio di premi che possono essere riscattati per progetti ambientali.

Il Nokia G60 sarà disponibile da settembre 2022.

Scritto da Chris Hall.