Cos'è Nokia Circular? L'abbonamento alla sostenibilità di Nokia spiegato

(Pocket-lint) - Nokia ha lanciato un nuovo servizio chiamato Circular, con l'obiettivo di aumentare le credenziali ecologiche dei suoi clienti.

Presentato all'IFA 2022, Nokia spera che offrendo ai clienti un modo diverso di acquistare i dispositivi - con premi ecologici - possa incoraggiare gli utenti di telefoni Nokia a tenere i loro dispositivi più a lungo, evitando che finiscano in discarica.

Circular di Nokia consente di pagare un abbonamento per un nuovo dispositivo Nokia, anziché pagare in anticipo l'intero prezzo del dispositivo.

Dovrete acquistare direttamente da Nokia - questo non vale se acquistate il vostro telefono Nokia tramite un operatore o un vettore - e poi Nokia gestirà il programma attraverso l'applicazione MyDevice sul vostro telefono Nokia.

In questo modo si pagherà un canone mensile per il telefono e un piccolo costo di installazione, invece di pagare il prezzo pieno del dispositivo.

Una volta aderito al programma Circular, Nokia vi ricompenserà con dei "Semi". Questi semi possono essere utilizzati per vari progetti, come la piantumazione di alberi o la pulizia degli oceani, e si otterranno più semi quanto più a lungo si manterrà il proprio dispositivo Nokia.

In questo modo Nokia vuole incentivare l'utente, facendo appello alla sua coscienza e dandogli un motivo per tenere il suo dispositivo.

È proprio questo il punto di forza di Circular: i dispositivi provengono da Nokia e tornano a Nokia. I dispositivi che Nokia riceve indietro possono essere riciclati, oppure possono essere destinati a cause bisognose, o ancora essere ricondizionati e restituiti ad altri abbonati a Circular. Inoltre, se il dispositivo viene danneggiato, Circular può occuparsene, senza costi aggiuntivi (anche se sospettiamo che ci siano delle clausole scritte in piccolo su questo punto).

L'obiettivo è evitare che questi dispositivi finiscano in discarica.

Il programma inizierà con i dispositivi lanciati insieme a Circular nel settembre 2022, ma offrirà anche un paio di dispositivi esistenti nei prossimi mesi. Tra questi ci sono:

Nokia X30

Nokia G60

Nokia XR20

Nokia T10 LTE

Il programma Nokia Circular è in fase di lancio nel Regno Unito e in Germania, con l'intenzione di estenderlo ad altre regioni in futuro.

Scritto da Chris Hall.