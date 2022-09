Nokia X30 5G vuole essere un telefono di fascia media più ecologico, con un maggiore utilizzo di materiali riciclati

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nokia vuole dominare la fascia economica dello spettro degli smartphone e mentre molti aspettano un telefono di punta, HMD Global sembra invece felice di rinfrescare la fascia media.

Ed è qui che entra in gioco il Nokia X30 5G. Per migliorare le credenziali ecologiche di Nokia, il Nokia X30 utilizza il 100% di alluminio riciclato per il telaio e il 65% di plastica riciclata per il retro.

-

Con 3 anni di aggiornamenti di sicurezza e una garanzia di 3 anni, Nokia spera che il telefono venga conservato più a lungo e che non finisca in discarica dopo un paio d'anni.

Per contribuire a questi obiettivi, Nokia sta anche lanciando lo schema Circular, un servizio di abbonamento per l'acquisto dei suoi dispositivi che vi ricompenserà con "Semi" da spendere in premi ecologici, offrendovi anche di riciclare i vostri dispositivi quando li avrete terminati, sempre con l'obiettivo di evitare i rifiuti elettronici. L'obiettivo è quello di premiare i clienti che si tengono il telefono più a lungo, in cambio di un canone mensile, piuttosto che pagare l'intero costo in anticipo.

Per quanto riguarda il telefono in sé, c'è anche una protezione contro i danni, con Gorilla Glass Victus sulla parte anteriore e un grado di protezione IP67.

Si tratta comunque di un dispositivo di fascia media, alimentato dallo Snapdragon 695 5G, con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria.

Il display AMOLED da 6,43 pollici offre una risoluzione di 90 Hz e una batteria da 4200 mAh, con supporto per la ricarica a 33W.

Il telefono è dotato di una fotocamera posteriore da 50 megapixel con OIS e di una ultrawide da 13 megapixel, mentre la fotocamera anteriore è da 16 megapixel.

Il Nokia X30 non si allontana troppo dai precedenti dispositivi Nokia X, ma il design si è allontanato dal design rotondo della fotocamera posteriore per avvicinarsi un po' di più ai dispositivi Nokia G, posizionati più in basso.

Intervista a Peloton, recensione del nuovo drone DJI e altro ancora - Pocket-lint Podcast ep. 167 Di Rik Henderson · 26 agosto 2022 · Questa settimana intervistiamo il responsabile dei contenuti di Peloton, recensiamo il drone DJI Avata FPV e analizziamo gli annunci di Sony dalla

Il Nokia X30 sarà disponibile a fine settembre, a partire da 399 euro, oppure a partire da 25 euro al mese su Circular con un costo di installazione di 30 euro.

Ironia della sorte, è disponibile nei colori Cloudy Blue o Ice White, mentre non è prevista l'opzione verde.

Scritto da Chris Hall.