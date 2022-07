Nokia 5710 XpressAudio è un telefono retrò con cuffie wireless incorporate

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Alcuni di voi ricorderanno i telefoni XpressMusic di Nokia. Lanciati nel 2006, sono stati progettati per competere con i dispositivi Walkman di Sony Ericsson, dando vita a una serie di telefoni con funzionalità musicali specifiche.

Nokia ha lanciato il suo ultimo feature phone che continua la serie e si chiama Nokia 5710 XpressAudio. Si basa sul Nokia 5310 lanciato nel 2020.

Si tratta di un feature phone con software S30+ e tastiera T9 in stile retrò, ma è quello che c'è sul retro del telefono a entusiasmare la gente.

Sì, il 5710 XpressAudio è dotato di cuffie proprie che si inseriscono nella parte posteriore del dispositivo, con un coperchio scorrevole. Ciò significa che non dovrete preoccuparvi di portare con voi le cuffie: gli auricolari sono lì, pronti per essere utilizzati, ogni volta che avete bisogno di musica.

Anche qui c'è un grande vantaggio: basta infilare il telefono in tasca per non doversi preoccupare di portare con sé una custodia in cui riporlo.

Per il resto, il telefono è molto simile ai feature phone Nokia, supporta il 4G e offre un display da 2,4 pollici, una fotocamera di base e una presa per cuffie da 3,5 mm.

Il problema, ovviamente, è dove trovare la musica. È presente un sintonizzatore FM e un lettore MP3... ed è questo che dovrete usare per la vostra musica, perché non c'è Spotify su questo telefono.

Il Nokia 5710 XpressAudio sarà disponibile al prezzo di 74,99 euro a partire da luglio 2022.

Scritto da Chris Hall.