Nokia C21 Plus e Nokia C2 2nd Edition sono dotati di soli 2 anni di aggiornamenti di sicurezza

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - HMD Global ha annunciato il lancio di due nuovi dispositivi nella sua serie C. Si tratta di telefoni entry-level, progettati per la convenienza e sono telefoni con cui Nokia ha avuto un certo successo.

HMD Global ha annunciato la redditività operativa per il 2021 e parte di ciò si riduce a un focus sulla fascia più bassa del mercato.

Dopo aver fatto un ambizioso colpo di luna con il Nokia 9 PureView nel 2019 , da allora l'attenzione si è concentrata sui dispositivi entry-level e di fascia media e ovviamente sta avendo un impatto.

Ciò dà origine al Nokia C21 Plus come il nuovo eroe dei telefoni economici per Nokia. Ha un prezzo di soli £ 99,99 o € 119 e ottieni un display da 6,5 pollici, una fotocamera da 13 megapixel ed è alimentato da hardware UNISOC.

C'è un modello posizionato più in basso - il Nokia C21 - che ha le stesse dimensioni ma riduce la capacità della batteria e la funzionalità della fotocamera.

Più in basso c'è il Nokia C2 2nd Edition, che ti costerà solo £ 74,99 o € 79. Questo modello offre un display da 5,7 pollici e una fotocamera posteriore da 5 megapixel. Ma è dotato di una batteria rimovibile da 2400 mAh.

Questi telefoni sono tutti dispositivi 4G e mentre c'è appetito per questi telefoni Android economici, ci sono alcuni aspetti che sollevano alcune domande.

In primo luogo, si tratta di dispositivi Android Go , la versione leggera di Android progettata per funzionare su questi dispositivi convenienti. Ma Android Go è ancora alla versione 11 e non sappiamo quando Google lo aggiornerà per aggiungere nuove funzionalità che sono arrivate con Android 12.

In secondo luogo, HMD Global offre solo 2 anni di aggiornamenti di sicurezza su questi dispositivi. È un po' una sorpresa, dato che Nokia ha spinto il mantra "amalo, fidati, tienilo" sui suoi telefoni. È difficile "mantenerlo" quando è obsoleto dopo 2 anni.

Forse questo riflette la durata prevista di questi dispositivi, o forse è solo che nella fascia economica del mercato, non vale la pena dedicare tempo allo sviluppo per supportare i telefoni per periodi di tempo più lunghi.

Scritto da Chris Hall.