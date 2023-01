Lenovo ThinkPhone by Motorola offre la comodità del business in un telefono di punta

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Proprio come previsto dalle indiscrezioni prima del lancio ufficiale, Lenovo ha lanciato un nuovo smartphone al CES, sfruttando lo storico marchio "Think" a 30 anni dal ThinkPad originale. Il risultato: il ThinkPhone di Motorola.

A grandi linee, il ThinkPhone è un telefono di punta abbastanza standard con miglioramenti software e di design creati per sfruttare al meglio le situazioni aziendali e i luoghi di lavoro.

Lenovo lo descrive come il "miglior compagno di un ThinkPad" e presenta un design in fibra di carbonio che ricorda molto il ThinkPad X1 Carbon, ed è anche costruito per durare.

Il telefono non solo è classificato IP68 contro l'acqua e la polvere, ma è anche certificato MIL-STD 810H, per cui si sa che sopravviverà sia che lo si faccia cadere a terra sia che lo si faccia cadere in acqua.

La resistenza è dovuta alla fibra aramidica utilizzata nella costruzione del pannello posteriore, abbinata a un telaio in alluminio e alla superficie frontale Gorilla Glass Victus.

È inoltre dotato di un Red Key (il pulsante rosso sul lato) personalizzabile, che può essere utilizzato per accedere rapidamente alle applicazioni aziendali che si utilizzano di continuo o per connettersi al PC e accedere ad alcune delle funzionalità cross-device.

Queste funzioni includono Instant Connect, che consente di scoprire rapidamente un PC nelle vicinanze e di connettersi ad esso, oppure gli appunti unificati e le notifiche che consentono di copiare e incollare facilmente tra i vari dispositivi o di visualizzare le notifiche del telefono sullo schermo del portatile.

È inoltre possibile utilizzare una funzione di drop dei file per trascinarli direttamente dal ThinkPhone al PC, oppure utilizzare il telefono come webcam durante le videochiamate su applicazioni come Teams.

In effetti, il telefono è precaricato con Microsoft 365, Outlook e Teams e il pulsante rosso può essere utilizzato per connettersi istantaneamente e utilizzare la funzione Walkie Talkie in Teams per rispondere immediatamente ai colleghi che lavorano da remoto.

Per quanto riguarda le specifiche di base, c'è tutto quello che serve. Il telefono è alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1, dispone di 8 o 12 GB di RAM e di uno spazio di archiviazione di 128, 256 o 512 GB.

Il display AMOLED da 6,6 pollici sul davanti offre HDR10+ e supporto per Amazon e YouTube HDR, oltre a una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e una risoluzione di 1080 x 2400.

La batteria è da 5000mAh, la ricarica TurboPower via cavo da 68W, laricarica wireless da 15W e i doppi altoparlanti, oltre a un sistema a doppia fotocamera composto da una principale da 50 megapixel e da una ultralarga da 13 megapixel.

Il telefono sarà in vendita in diverse regioni del mondo nei prossimi mesi. Sarà disponibile negli Stati Uniti, in Europa, America Latina, Medio Oriente, Australia e in alcuni paesi asiatici.

Scritto da Cam Bunton.