(Pocket-lint) - Pochi marchi di computer portatili sono immediatamente riconoscibili come i notebook ThinkPad di Lenovo. Anche se di solito vengono utilizzati nelle aziende come macchine da lavoro piuttosto che scelti dai singoli consumatori, si tratta di un marchio che ha superato molti altri.

Ora Motorola, società di proprietà di Lenovo, sta per lanciare un telefono da affiancare a questo. Si chiama ThinkPhone e il suo stile e il suo design sono chiaramente pensati per integrarsi perfettamente con l'aspetto dei moderni ThinkPad.

Motorola non ha ancora mostrato tutto, ma abbiamo un assaggio sufficiente per vedere che, oltre all'effetto fibra di carbonio simile a quello dei ThinkPad sul retro, c'è un pulsante rosso sul lato, che rispecchia il TrackPoint presente da anni sui ThinkPad.

Non sappiamo a cosa serva esattamente questo pulsante rosso. Le fughe di notizie precedenti mostrano il pulsante del volume e il pulsante di accensione sul lato opposto, quindi sappiamo che non serve a nessuna di queste funzioni.

Potrebbe essere un tasto di scelta rapida dedicato, simile a quello che abbiamo visto in passato da BlackBerry, utilizzato per avviare funzioni specifiche all'interno dell'interfaccia utente.

Per quanto riguarda le specifiche, si sostiene che il telefono sarà dotato della potenza di un'ammiraglia del 2022. Ciò significa che la piattaforma Snapdragon 8+ Gen 1, non il più recente Snapdragon 8 Gen 1. Per il resto, non si sa molto altro sul misterioso Moto.

Il ThinkPhone di Motorola sarà lanciato insieme ad altri dispositivi Lenovo al CES 2023, quindi rimanete sintonizzati e vi forniremo tutti gli altri dettagli quando saranno annunciati.

