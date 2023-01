Il Motorola Defy di nuova generazione supporterà le comunicazioni satellitari grazie a Bullitt Satellite Connect

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La prossima versione dello smartphone rugged Motorola Defy offrirà comunicazioni satellitari, non solo per le emergenze, ma anche per mantenere il proprietario connesso quando si trova al di fuori delle normali reti di trasporto.

La connettività è stata realizzata grazie al gruppo britannico Bullitt, che sviluppa i dispositivi rugged con il marchio Motorola.

La soluzione di Bullitt per la connettività satellitare è stata progettata per colmare la lacuna di un gran numero di utenti di smartphone, soprattutto di quelli che si spostano oltre i confini della città.

Bullitt Satellite Connect fornisce un sistema di messaggistica che offrirà messaggi di testo via satellite, dopo aver prima tentato di connettersi tramite le normali reti Wi-Fi o cellulari - prima di passare alle NTN (reti non terrestri).

La connettività sarà fornita da Immarsat e da altre reti satellitari e funzionerà su abbonamento, a partire da 4,99 dollari al mese. Chiunque potrà ricevere questi messaggi come un normale SMS o attraverso l'applicazione Bullitt Satellite Messenger su Android o iPhone.

Per quanto riguarda il dispositivo in sé, Bullitt si è rivolta a MediaTek per la fornitura dell'hardware, ma i dettagli completi del nuovo Motorola Defy non sono ancora stati rivelati.

Come per altre soluzioni di comunicazione satellitare, per far funzionare il sistema è necessario avere una buona visuale del cielo, ma dato che gran parte degli Stati Uniti è al di fuori della portata della connettività terrestre, in molte situazioni una buona visuale del cielo non sarà un problema.

Oltre alla messaggistica, il servizio offrirà anche il rilevamento della posizione e il tipo di assistenza SOS che abbiamo visto altrove, in particolare da Apple.

Per quanto riguarda il resto del dispositivo, sembra che dovremo aspettare ancora un po' per il reveal completo.

Scritto da Chris Hall.