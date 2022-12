L'Edge 30 Fusion di Motorola viene lanciato negli Stati Uniti nel colore più bello che ci sia

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Motorola ha annunciato che l'Edge 30 Fusion verrà lanciato negli Stati Uniti in quello che può essere descritto solo come il miglior colore di telefono di sempre.

Il Motorola Edge 30 Fusion era già disponibile in alcune parti del mondo, ma ora l'azienda ha annunciato il lancio negli Stati Uniti. All'interno è lo stesso telefono, ma all'esterno l'azienda si avvale di una partnership con Pantone per rivestirlo di Viva Magenta, il colore Pantone dell'anno.

Sì, esiste davvero.

Proprio come il modello già venduto nei Paesi europei e dell'America Latina, il Motorola Edge 30 Fision americano sarà dotato di un display da 6,55 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Il chip Snapdragon 888+ 5G sarà in grado di gestire tutte le situazioni che si presenteranno, mentre il sistema di fotocamere da 50 megapixel, con stabilizzazione ottica dell'immagine, dovrebbe consentire di scattare delle foto molto interessanti.

Miglior smartphone 2022: testiamo, valutiamo e classifichiamo i migliori telefoni cellulari disponibili per l'acquisto Di Chris Hall · 30 settembre 2022 Quali sono i migliori smartphone disponibili nel 2022? Abbiamo testato le ultime opzioni di Google, Apple, Samsung, Oppo e molti altri per scoprirlo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Per quanto riguarda la disponibilità, il telefono sarà disponibile a partire dal 12 dicembre come dispositivo sbloccato che può essere utilizzato sulle reti AT&T e T-Mobile. Il prezzo di vendita sarà di 799,99 dollari in questo colore speciale, mentre chi desidera il meno fantastico Neptune Blue pagherà solo 699,99 dollari.

Vale la pena scegliere il colore speciale: chi lo sceglie riceverà nella confezione un paio di auricolari MOTO BUDS 600 ANC con finitura PANTONE 19-2118 Winetasting. Se il viola è il vostro colore, probabilmente avrete già deciso quale scegliere!

Scritto da Oliver Haslam.