Motorola ha confermato che il suo Moto X40 arriverà a dicembre e ha anche svelato due importanti specifiche.

Scrivendo sul social network cinese Weibo, il dirigente di Lenovo Chen Jin ha confermato che Motorola annuncerà l'X40 a dicembre. Per quanto riguarda il contesto, Motorola è ora di proprietà del produttore di PC Lenovo, ma continua a operare con il suo nome attuale.

Oltre alla finestra di rilascio, il dirigente ci ha anche fornito qualche informazione in più su ciò che il nuovo telefono avrà da offrire. Secondo Chen Jin, il Motorola Moto X40 sarà classificato come IP68, il che significa che sarà in grado di resistere a tutte le prove e tribolazioni che uno smartphone moderno deve affrontare. A tal fine, una traduzione del post su Weibo recita "questo Moto X40 supporta l'impermeabilità IP68. Vorremmo chiamarlo un SUV nel telefono cellulare, che può indulgere in città e guadare montagne e fiumi. A dicembre, preparatevi a partire!".

Sembra davvero impressionante. Altre specifiche confermate da Chen Jin in precedenza includono la presenza di un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e di una RAM LPDDR5X.

Ci è stato anche detto in precedenza che il Moto X40 avrà una fotocamera principale da 50 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel. Un'altra fotocamera da 50 megapixel consentirà di effettuare scatti ultra-larghi.

Poiché la presentazione ufficiale del Moto X40 avverrà il mese prossimo, sappiamo che non dovremo aspettare molto per vederlo dal vivo. Allora scopriremo quanto sia davvero simile a un SUV.