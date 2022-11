Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Negli ultimi anni Motorola ha migliorato sensibilmente l'hardware del suo flip phone Razr e ogni nuova versione ha fatto passi da gigante.

Lo schermo pieghevole è ancora una novità assoluta e rende l'esperienza d'uso davvero unica. Tuttavia, ci sono alcune funzioni che forse non conoscete, tra cui l'opzione dei controlli gestuali.

È possibile aprire le app, accendere la torcia e molto altro ancora, a patto di sapere dove trovare le impostazioni. Ecco alcuni passaggi da seguire.

Come utilizzare i controlli gestuali sul Motorola Razr

Attivare queste funzioni è piuttosto semplice, come si vedrà di seguito.

Innanzitutto, aprire l'applicazione Moto installata sul telefono. Quindi, scorrere verso il basso fino a trovare la scheda Gesti e toccarla. Scegliete i gesti che desiderate utilizzare e attivateli singolarmente utilizzando le levette.

Tutto qui: seguite questi passaggi e potrete personalizzare i vostri gesti esattamente come desiderate.

I controlli dei gesti si trovano anche nell'app principale Impostazioni, alla voce Sistema e poi Gesti. Se non avete l'app Moto, è lì che dovrete recarvi.

Come disattivare i gesti sul Motorola Razr

Naturalmente, potreste scoprire che i gesti non sono di vostro gradimento o che volete disattivarli per un altro motivo.

Non c'è da stupirsi che si possano seguire di nuovo gli stessi passi, ma basta disattivare tutti i gesti per assicurarsi che non siano attivi.

