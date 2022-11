Un misterioso telefono Motorola è appena trapelato, ma di cosa si tratta?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I fan di Motorola potrebbero avere un nuovo telefono da tenere d'occhio nel 2023, con il nome in codice Penang5G, e abbiamo anche dei rendering trapelati da guardare.

Il telefono Motorola non ancora annunciato sembra prendere il nome dallo stato di Penang in Malesia, anche se possiamo aspettarci un nome diverso una volta che sarà reso ufficiale. Non si sa molto del dispositivo in sé, ma il leaker Evan Blass afferma che verrà fornito con soli 4 GB di RAM e con opzioni di archiviazione interna di 64 GB e 128 GB.

Questo dato da solo suggerisce che si tratterà di un telefono destinato più al mercato economico che a competere con le numerose ammiraglie di Samsung, Google e Apple.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il leaker ha anche condiviso un'immagine del telefono, con il fronte e il retro messi a nudo. Sembra che ci siano solo due fotocamere sul retro, il che suggerisce che non vedremo nulla di straordinario nel reparto fotografico - un altro cenno a un possibile target del mercato economico.

Conosciamo altri dettagli, a cominciare dal fatto che il dispositivo sarà distribuito in Nord America su tutti e tre i principali operatori statunitensi, oltre ai meno noti Cricket, Dish e Tracfone.

Blass ha anche fatto notare che sono in lavorazione anche modelli con i nomi in codice Penang4G e Penang+, anche se questo non significa necessariamente che tutti e tre faranno parte della stessa famiglia quando saranno in vendita.

Scritto da Oliver Haslam.