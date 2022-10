Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'imminente Moto X40 di Motorola è apparso in un database normativo online, dandoci il primo vero assaggio di ciò che ci aspetta al momento dell'annuncio.

Il database online è la TENAA cinese, la versione del paese della FCC, ed è noto per aver condiviso in anticipo i dettagli di prodotti non ancora annunciati. Ora lo fa di nuovo con l'annuncio del Motorola Moto X40.

Secondo l'elenco TENAA, il Moto X40 sarà dotato di un display OLED curvo e di una fotocamera a fori. Secondo le indiscrezioni, il display sarà Full HD+ e supporterà una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, ma forse dovremo aspettare per averne conferma.

Il lettore di impronte digitali sembra essere integrato nel pulsante di accensione sul lato destro del display, mentre i pulsanti del volume si trovano sullo stesso lato.

Secondo le indiscrezioni, il nuovo telefono sarebbe dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Chen Jin, direttore generale del gruppo Lenovo China Mobile, lo ha confermato in un post su Weibo. Ha inoltre aggiunto che verrà utilizzata la RAM LPDDR5X per garantire che il chip non rimanga in attesa di dati da masticare.

Per quanto riguarda la data di commercializzazione del Moto X40, siamo ancora un po' all'oscuro. Ma se il capo della telefonia mobile di Lenovo sta parlando delle sue specifiche, è improbabile che il futuro sia troppo lontano. Le voci di corridoio parlano di un lancio internazionale, anche se forse con un nome diverso.

Scritto da Oliver Haslam.