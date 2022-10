Moto Razr 2022 viene lanciato a livello internazionale, con un prezzo molto più accettabile

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo aver presentato il telefono in Cina durante l'estate, Motorola ha ora lanciato l'ultimo Moto Razr nei mercati occidentali, con un prezzo molto meno esorbitante del precedente Razr 5G.

Il Moto Razr 2022 è dotato di specifiche moderne da ammiraglia e sarà disponibile nel Regno Unito al prezzo di 949 sterline, il che lo rende un'offerta molto più competitiva e che cercherà di competere con il Galaxy Z Flip 4 di Samsung.

Se non altro, si tratta di una concorrenza necessaria, dal momento che, al di fuori della Cina, Samsung ha pochi veri concorrenti nel mercato dei telefoni pieghevoli.

La scheda tecnica rivela un telefono con grandi ambizioni e che, sulla carta, ha tutte le carte in regola. È alimentato dall'ultimo Snapdragon 8+ Gen 1 e ha un grande display OLED flessibile da 6,7 pollici che raggiunge una frequenza di aggiornamento fino a 144hz e ha la certificazione HDR10+.

Ciò significa che è luminoso, vibrante, con livelli di contrasto eccellenti e animazioni e movimenti fluidi.

Il display si piega secondo il tipico stile Moto, ovvero si incurva all'interno del corpo del telefono, evitando così di avere una singola piega prominente come nei dispositivi Galaxy. Anche la cerniera è stata ridisegnata in modo da poterla tenere ferma a diverse angolazioni.

Il dispositivo è dotato di un sistema a doppia fotocamera che Motorola dichiara essere la "fotocamera più avanzata mai inserita in un telefono cellulare". Questo si riferisce alla fotocamera principale da 50 megapixel, che esegue il pixel bins per creare pixel più grandi e offre un'efficace messa a fuoco automatica in qualsiasi condizione, oltre a disporre di OIS per evitare tremolii e sfocature. Ad essa si aggiunge un sensore ultraleggero da 13 megapixel con funzionalità macro.

Grazie alla potenza di elaborazione avanzata del chipset Snapdragon, il telefono può anche registrare video fino a 8K o in HDR10+. Inoltre, grazie all'ampio display "Quick View" sul coperchio anteriore, è possibile utilizzare le fotocamere principali anche per selfie e vlogging.

Le altre specifiche includono 8 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 3.500 mAh con supporto per la ricarica rapida a 30W. È inoltre dotato di un sistema di altoparlanti stereo, con Dolby Atmos che lavora dietro le quinte per offrire un'esperienza audio più coinvolgente, sia che si utilizzino le cuffie o gli altoparlanti frontali.

Il Razr 2022 sarà disponibile nel prossimo futuro, con un prezzo fissato a 949 sterline. Almeno nel Regno Unito, sarà possibile acquistarlo su Amazon e John Lewis.

Scritto da Cam Bunton.