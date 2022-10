Due modelli di Motorola Razr saranno lanciati nel 2023, secondo un leaker

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Motorola non è ancora riuscita a rilasciare il suo Razr refresh per il 2022 al di fuori della Cina, ma un leaker afferma che il prossimo anno ne arriveranno altri due.

Il Motorola Razr 2022 è stato messo in vendita in Cina ad agosto, ma non ha ancora debuttato a livello internazionale. Ma sembra già che Motorola stia puntando al 2023: il leaker Evan Blass afferma che ci sono ben due nuovi dispositivi in lavorazione. Egli ritiene che la coppia, con il nome in codice di Juno e Venus, sia completamente diversa da quella che ci aspettiamo arrivi entro la fine dell'anno - che ha il nome in codice di Maven.

L'anno prossimo ci saranno due RAZR: uno con il nome in codice Juno e l'altro Venus. (Quello che sta per essere lanciato, alias Razr 22, è Maven.) - Evan Blass (@evleaks) 19 ottobre 2022

Sfortunatamente, Blass non ha condiviso ulteriori dettagli su cosa siano o cosa saranno questi due dispositivi sconosciuti, ma sembra probabile che almeno uno sarà un clamshell simile ai dispositivi Razr a cui siamo abituati. Per quanto riguarda l'altro, è possibile che Motorola abbia in cantiere un dispositivo pieghevole con schermo grande. L'azienda ha recentemente mostrato un telefono pieghevole, ma si pensa che abbia un nome in codice completamente diverso: Felix, per chi se lo stesse chiedendo.

Per quanto riguarda il modello più prossimo all'uscita, non abbiamo ancora informazioni certe sul modello Razr 2022, almeno in termini di prezzo o di data di uscita. Sappiamo però cosa c'è all'interno: un chip Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato a 8 o 12 GB di RAM, a seconda della scelta. Sul retro è presente anche una fotocamera primaria da 50 megapixel.

