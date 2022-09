Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Motorola ha lanciato i suoi ultimi telefoni nel mercato europeo, offrendo nuovi modelli della serie Edge 30. In totale sono tre i modelli, ognuno con caratteristiche e prezzo diversi, ma che fanno parte della stessa famiglia.

È il telefono di punta della serie che probabilmente attirerà la maggiore attenzione: il Moto Edge 30 Ultra. In sostanza, se si può scegliere una specifica di un'ammiraglia, la si troverà sull'Edge 30 Ultra.

Il dispositivo è caratterizzato da una struttura sottile e da un vetro curvo sia sul fronte che sul retro, progettato per dare al telefono una sensazione confortevole in mano.

Il punto di forza, tuttavia, è la fotocamera. È uno dei primi telefoni sul mercato a disporre di un enorme sensore da 200 megapixel. Con una risoluzione di 1/1,22" è anche un sensore piuttosto grande, progettato per catturare molta luce e dettagli.

È affiancato da una fotocamera ultragrandangolare da 50 megapixel - che funziona anche come sensore macro - e da un obiettivo zoom 2x da 12 megapixel per ritratti/telefoto. Con un'apertura di f/1,6, è stato progettato per offrire una sfocatura dello sfondo (o bokeh) molto attraente quando si scattano ritratti.

Le altre specifiche includono il processore di livello superiore Snapdragon 8+ gen 1, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria e da una batteria da 4610 mAh.

Come pochi altri produttori, Moto ha fatto un gran parlare della sua velocità di ricarica TurboPower. E questo telefono si ricarica davvero rapidamente.

Con il caricabatterie da 125 W, fornito nella confezione, è possibile ottenere una carica completa in circa 20 minuti. Moto afferma che è possibile ottenere un'autonomia di un giorno intero in circa 7 minuti di ricarica. È davvero veloce.

A questo si aggiunge il supporto per la ricarica wireless da 50 W, che richiede un caricatore wireless proprietario aggiuntivo per sfruttarla appieno.

Per quanto riguarda il display, si tratta di un grande pannello P-OLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+, profondità di colore di 10 bit/1 miliardo e frequenza di aggiornamento fino a 144Hz. In combinazione con gli altoparlanti stereo Dolby Atmos, dovrebbe offrire un'ottima esperienza multimediale.

L'Edge 30 Ultra non è solo, ma è affiancato dall'Edge 30 Fusion (sopra) e dall'Edge 30 Neo.

Il modello Fusion si ispira molto all'Ultra, offrendo un design molto simile, ma in una confezione più piccola e sottile.

Anche le specifiche sono leggermente diverse. Invece dello Snapdragon 8+ Gen 1, è alimentato dallo Snapdragon 888+ 5G, ma dispone comunque degli stessi 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. Ha anche una batteria più piccola da 4400 mAh dotata di TurboCharger da 68W.

Sebbene il display sia più piccolo, presenta molti degli stessi vantaggi dell'Ultra, con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, supporto di 1 miliardo di colori e funzionalità HDR10+.

Il sistema di fotocamere è guidato da una fotocamera primaria da 50 megapixel con autofocus a rilevamento di fase a tutti i pixel per una messa a fuoco rapida e precisa. A questa si aggiungono un obiettivo ultrawide da 13 megapixel e una fotocamera frontale da 32MP.

Infine, l'Edge 30 Neo. È il piccolo del gruppo, con un design più piccolo e confortevole e un display da 6,28 pollici.

Anche in questo caso si tratta di un P-OLED, ma con una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz, sebbene sia comunque dotato di un supporto per 1 miliardo di colori e sia affiancato da altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos.

Motorola ha collaborato con Pantone per scegliere i colori specifici per il Neo, compreso il "colore dell'anno" di quest'anno: Very Peri (una tonalità di viola).

Anche questo telefono, come il Fusion, utilizza la ricarica rapida da 68W per ricaricare la batteria da 4020 mAh, ma è alimentato dal processore Snapdragon 695.

Tutti e tre i telefoni sono dotati del nuovo software Moto, con icone delle app ridisegnate, un carattere personalizzato Motorola chiamato Rookery e widget ridisegnati.

Per quanto riguarda i prezzi, l'Edge 30 Ultra sarà venduto a 899 euro in Europa (749 sterline nel Regno Unito) e sarà disponibile in bianco o nero.

Edge 30 Fusion sarà disponibile a 599 euro in Europa (499 sterline nel Regno Unito) e sarà disponibile nei colori Cosmic Grey, Aurora White, Solar Gold, Neptune Blue - Vegan Leather.

Il Neo è il più economico del gruppo e sarà venduto a 369 euro in Europa (349 sterline nel Regno Unito).

Scritto da Cam Bunton.