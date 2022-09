L'annuncio social trapelato del Moto Edge 30 Ultra rivela tutte le caratteristiche principali

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È trapelato un video rendering che mostra tutte le caratteristiche principali che possiamo aspettarci di vedere sul prossimo telefono di punta di Motorola, il cui lancio nei mercati occidentali è previsto a breve.

Il video, che sembra essere un annuncio ufficiale o un teaser per il telefono progettato per i social media, ripete essenzialmente tutte le caratteristiche che già conoscevamo, dal momento che il telefono è stato lanciato come Moto X30 Pro in Cina il mese scorso.

-

Mostra un dispositivo con vetro curvo su entrambi i lati, con cornici metalliche sottili e un display che occupa praticamente tutto lo spazio disponibile sulla parte anteriore del telefono (a parte il piccolo ritaglio per la fotocamera).

Come abbiamo sentito per mesi prima del lancio in Cina, il sistema della fotocamera è guidato da un grande sensore da 200 megapixel sviluppato da Samsung, progettato per scattare buone foto in qualsiasi condizione di luce.

Come molti altri telefoni di punta recenti, è alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1 ed è dotato di una ricarica superveloce TurboPower da 125 W, in grado di fornire una carica sufficiente per un'intera giornata in soli sette minuti.

Potete vedere il video incorporato qui sotto in un tweet del frequente leaker Evan Blass su Twitter.

Con tutto questo, oltre al display da 1 miliardo di colori sul davanti e all'audio Dolby Atmos, l'Edge 30 Ultra si preannuncia come un dispositivo impressionante. Tuttavia, non è ancora chiaro se tutto questo si traduca in un'ottima esperienza.

Scritto da Cam Bunton.