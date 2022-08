Moto Razr 2022 e X30 Pro: ecco la nuova data di lancio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il 2 agosto eravamo ansiosi di saperne di più sui prossimi Motorola Razr 2022 e X30 Pro, ma l'evento di lancio è stato cancellato all'ultimo minuto.

Questo ci ha lasciati tutti un po' sorpresi, soprattutto perché non è stato dichiarato alcun motivo per la cancellazione.

In realtà, non siamo ancora sicuri di cosa sia successo, anche se alcuni hanno ipotizzato che l'annullamento sia legato alle tensioni tra Cina e Taiwan per la visita di Nancy Pelosi, presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.

Qualunque sia il motivo, la buona notizia è che l'evento è stato riaperto e si terrà probabilmente l'11 agosto 2022.

Il GM di Lenovo Mobile China, Chen Jin, ha pubblicato su Weibo un'immagine teaser che mostra il Razr 2022 con un orologio analogico sul display esterno.

L'orologio riporta la data "Thursday 11" in cinese ed è impostato sulle ore 2, che presumibilmente corrispondono alle 14:00 CST.

Si prevede che l'X30 Pro e il Razr 2022 saranno presentati in occasione di questo evento riprogrammato e che i dispositivi saranno messi in vendita in Cina subito dopo.

Il rivenditore cinese JD.com ha già pubblicato sul suo sito web il Razr 2022 e l'X30 Pro, disponibili per la prenotazione, il che sembrerebbe confermare questa ipotesi.

Dopo molti mesi di voci e speculazioni, non vediamo l'ora di vedere cosa ha in serbo Motorola per noi con la sua prossima generazione di smartphone.

Scritto da Luke Baker.