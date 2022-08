Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Motorola avrà anche rinunciato all'evento di lancio di questa settimana, ma continuiamo a scoprire qualcosa di più sui suoi prossimi dispositivi.

I rendering trapelati da OnLeaks e Pricebaba ci danno un'occhiata dettagliata al non ancora annunciato Edge 2022, che dovrebbe essere lanciato dopo i modelli Razr 2022 e Frontier.

Poiché questo telefono deve ancora essere annunciato, il suo nome potrebbe cambiare, ma il suo nome in codice da una roadmap trapelata in precedenza è Dubai+.

Il telefono è dotato di una fotocamera centrale a fori e sembra avere uno scanner di impronte digitali all'interno del display.

Il design è sottile, con una leggera protuberanza della fotocamera e bordi curvi sul pannello posteriore.

Sul retro sono presenti tre fotocamere, con un flash LED e la scritta "50MP OIS Quad Pixel", che ci dà una buona idea di cosa aspettarci dallo scatto principale.

Su questo modello non c'è la presa per le cuffie da 3,5 mm, ma solo USB-C, un vassoio per la SIM, il controllo del volume e il pulsante di accensione.

Le indiscrezioni suggeriscono che avrà un display P-OLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Le fotocamere ausiliarie potrebbero essere una ultra-wide da 13MP e un sensore di profondità da 2MP. Nella parte anteriore è previsto uno scattatore di selfie da 32MP.

Il dispositivo dovrebbe essere dotato di un chip MediaTek non ancora annunciato e di 6GB o 8GB di RAM con 128GB o 256GB di memoria.

Le indiscrezioni indicano una data di uscita nel terzo trimestre del 2022.

Scritto da Luke Baker.