Motorola annulla l'evento di lancio di Razr 2022 e X30 Pro

(Pocket-lint) - Motorola ha improvvisamente cancellato l'evento di lancio previsto per la presentazione dell'ultimo smartphone pieghevole della linea Razr e dell'X30 Pro.

La mossa significa che non abbiamo ancora dettagli completi su nessuno dei due telefoni e non c'è stata una risposta chiara sul perché del ritardo.

Mentre il Razr è forse il telefono più noto al momento grazie alla sua natura pieghevole, anche l'X30 Pro (o Edge 30 Ultra, a seconda del luogo in cui ci si trova) è molto atteso, con specifiche di punta.

La presentazione di entrambi era prevista per oggi (2 agosto 2022), ma un post su Weibo di Chen Jin, direttore generale di Motorola e Lenovo mobile, ha confermato che l'evento è stato annullato.

Nella versione tradotta, tutto ciò che possiamo apprendere è che la cancellazione è avvenuta "per qualche motivo", il che non è esattamente illuminante.

Dato il profilo di entrambi i telefoni, ci aspettiamo che un nuovo evento venga programmato abbastanza rapidamente, ma è interessante vedere piani a lungo elaborati strappati in questo modo.

Molti commentatori hanno fatto notare, tuttavia, che il lancio doveva avvenire in Cina mentre il presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi si recava in visita nella vicina Taiwan, e che la tensione per questa visita stava aumentando nella stessa Cina.

Pertanto, i tempi potrebbero non essere stati giusti e ciò ha portato al ritardo.

Scritto da Max Freeman-Mills.