Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La prossima settimana Motorola presenterà due nuovi telefoni in occasione di un evento di lancio: il nuovo Razr 2022 e l'Edge 30 Ultra (o X30 Pro) saranno presentati contemporaneamente.

Sebbene molti dettagli siano trapelati già da qualche mese, ora entrambi sono apparsi anche sul sito di certificazione cinese TENAA.

Per chi non lo sapesse, il sito di certificazione è solitamente un'ottima risorsa per i lanci imminenti di telefoni, in quanto si tratta di telefoni che devono essere certificati e venduti nella Cina continentale, in modo simile alla FCC negli Stati Uniti.

Ciò significa anche che non si tratta più di semplici indiscrezioni sulle specifiche, ma di un'idea concreta di cosa aspettarsi.

Anche se alcune specifiche sono vaghe, questo ci dà una buona indicazione su cosa aspettarci dai due nuovi modelli di telefono quando saranno presentati all'evento di lancio del 2 agosto.

Ad esempio, l'elenco rivela che il Moto Razr 2022 sarà dotato di un display OLED interno da 6,67 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080. Allo stesso modo, il display della cover esterna è elencato come 2,65 pollici e risoluzione 800 x 573.

Ciò conferma virtualmente che il Razr avrà uno schermo più grande rispetto al suo predecessore, portandolo alle dimensioni di uno schermo standard per smartphone.

È interessante notare che la capacità della batteria è indicata come due capacità separate: 660 mAh e 2660 mAh. Non sappiamo cosa significhi, ma potrebbe avere senso che ci sia una cella della batteria più piccola nella cover e un'altra più grande nel corpo principale, che si combinano per creare una batteria da 3320 mAh, rendendola notevolmente più capiente di quella del Razr 5G.

L'elenco rivela anche le sue dimensioni: 166,99 × 79,79 × 7,62 mm, il che significa che è leggermente più corto, più sottile e un po' più largo quando è aperto rispetto al Razr 5G.

Come accennato, il Razr 2022 non è l'unico telefono a sbarcare sul TENAA, ma è stato raggiunto dall'ammiraglia X30 Pro (che probabilmente si chiamerà Edge 30 Ultra a livello globale).

L'elenco rivela un telefono con un display OLED fullHD+ da 6,67 pollici e una batteria da 4450 mAh con 8 GB, 12 GB o 16 GB di RAM e opzioni di archiviazione fino a 512 GB.

I dettagli sulla fotocamera sono vaghi e vengono indicati come "superiore a 8 megapixel" come il Razr, il che potrebbe essere una sorta di enorme sottovalutazione dato che si prevede che questo telefono sarà dotato del mega sensore da 200 megapixel di Samsung.

Con tutti questi tasselli che si uniscono, stiamo ottenendo un quadro piuttosto chiaro di ciò che questi due telefoni offriranno al momento del lancio. Per fortuna, non c'è molto tempo per aspettare e vedere quanto di tutto ciò sia accurato.

Scritto da Cam Bunton.