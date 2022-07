Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sia Motorola che Samsung si stanno preparando a lanciare i loro telefoni pieghevoli di nuova generazione. Mentre Samsung domina il mercato, Motorola sta cercando di rafforzare l'amore retrò per il suo marchio Razr, con un nuovo modello della stessa famiglia.

Sembra che Motorola rivelerà il suo dispositivo prima di Samsung, con la conferma di un evento in Cina il 2 agosto. La settimana prima che Samsung riveli lo Z Flip 4 al Galaxy Unpacked del 10 agosto.

Confermato via Weibo, il post di Motorola sembra mostrare l'angolo di un dispositivo che corrisponde alle precedenti fughe di notizie sul nuovo Moto Razr, mentre è accompagnato da un secondo dispositivo, il cosiddetto Motorola Frontier.

Questo secondo dispositivo dovrebbe essere lanciato con il nome di Moto Edge 30 Ultra a livello globale, ma con il marchio Moto X30 Pro in Cina.

Il Moto Razr è uno dei più memorabili flip phone dei tempi passati. Motorola ha cercato di riproporlo come telefono pieghevole, ma ha fatto delle scelte insolite con i suoi primi tentativi.

Si prevede che il design si evolverà eliminando il mento, che pure faceva parte del design originale, per cui è probabile che assomigli di più alla serie Z Flip di Samsung. Il display dovrebbe essere di 6,7 pollici, con un display da 3 pollici all'esterno del dispositivo.

Ci aspettiamo anche specifiche da ammiraglia, con lo Snapdragon 8+ Gen 1 di cui si vocifera, e una coppia di fotocamere, con un sensore principale da 50 megapixel.

Il Frontier, di cui si vocifera da tempo, dovrebbe essere un nuovo telefono di punta di Motorola. È probabile che venga lanciato con il nome Moto Edge 30 Ultra al di fuori della Cina e che contenga hardware Snapdragon 8+ Gen 1.

Ma l'attenzione è rivolta soprattutto alla fotocamera da 200 megapixel, con sensore Samsung Isocell HP1. Anche se questo farà grandi titoli, i megapixel non sempre fanno grandi foto, quindi Motorola avrà molto da dimostrare rispetto a Xiaomi 12S Ultra che utilizza il sensore Sony IMX989 da 1 pollice.

Le altre specifiche offerte da questo telefono sono in linea con quelle di un'ammiraglia, quindi c'è molto di cui essere entusiasti.

Sebbene il lancio sia previsto per la Cina, ci aspettiamo che Motorola faccia seguito con un evento per il resto del mondo tra non molto.

Scritto da Chris Hall.