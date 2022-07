Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È stato pubblicato un rapporto che illustra i piani di Motorola per il resto del 2022 e per il 2023.

Le informazioni arrivano per gentile concessione dell'affidabile leaker Evan Blass di 91mobiles.

Il rapporto salta le uscite imminenti come il Razr 3 e il Frontier, guardando invece più lontano.

Naturalmente, quando si guarda così lontano, possono esserci grandi cambiamenti nel frattempo, quindi prendete le previsioni successive con un granello di sale.

Si tratta comunque di uno sguardo interessante su ciò che ci si può aspettare dal marchio, quindi tuffiamoci nella tabella di marcia.

Il primo telefono ha il nome in codice Devon e dovrebbe essere lanciato abbastanza presto come Moto G32.

Si tratterà di un modello di fascia media inferiore con processore Snapdragon 680, display da 6,49 pollici e 4 o 6 GB di RAM.

Poi ci sarà un dispositivo con nome in codice Tundra, che sarà un modello con marchio Edge destinato al mercato cinese.

Tundra avrà un display da 6,55 pollici a 144 Hz abbinato a un SOC Snapdragon 888+. È atteso per il terzo trimestre del 2022.

Tundra sarà seguito da due modelli alimentati da Mediatek, uno entry-level e uno upper-mid-ranger, denominati Maui e Victoria.

Maui avrà un processore Helio G37 e Victoria un processore non ancora annunciato, l'MT6879. Anche questi saranno lanciati nel terzo trimestre del 2022.

L'ultima novità del 2022 è la variante 5G di Devon, con specifiche simili a quelle del suo predecessore, ma con un chip Mediatek anziché Snapdragon 680. Anche la fotocamera principale dovrebbe essere aggiornata a 64MP.

Nel 2023, Motorola ha in programma alcuni dispositivi di punta. Bronco e Canyon dovrebbero essere in prima linea nella linea Edge di Motorola del 2023, con Snapdragon 8+ Gen 1 nel primo e Snapdragon 8 Gen 2 nel secondo.

Ci aspettiamo display ad alta frequenza di aggiornamento e fino a 12 GB di RAM, oltre a scatti principali da 50 MP su entrambi i dispositivi.

C'è anche il telefono verticale arrotolabile, nome in codice Felix, e il seguito dell'inedito Razr 3, chiamato Juno. Questi dispositivi sono attesi per il 2023, anche se non si sa ancora esattamente quando potrebbero comparire.

Scritto da Luke Baker.