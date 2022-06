Motorola Razr 3: le indiscrezioni e tutto ciò che sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Motorola ha scelto di non aggiornare il suo telefono pieghevole Razr nel 2021, aspettando invece il 2022 per proporre un drastico aggiornamento. Ciò significa che è passato molto tempo da quando abbiamo visto una nuova versione della linea Razr e, comprensibilmente, i fan di Moto sono ansiosi di vedere cosa c'è in serbo con l'ultima versione.

Ecco tutto quello che abbiamo sentito sul Motorola Razr 3, compresa la data di uscita, le caratteristiche e i miglioramenti rispetto al modello del 2020.

Luglio/agosto 2022 in Cina

Uscita europea e mondiale poco dopo

€1,149 / £1,149

Il Razr 3 dovrebbe essere lanciato prima in Cina e poco dopo in altri mercati. Ci aspettiamo un lancio cinese nei mesi di luglio o agosto del 2022.

L'ultimo telefono Razr è stato lanciato nel settembre 2022, mentre il primo ha debuttato nel novembre 2019. È possibile che anche il Razr 3 venga lanciato a livello mondiale a settembre.

Il Razr 3 dovrebbe avere un MSRP europeo di 1.149 euro, un prezzo significativamente inferiore a quello del Razr 5G, lanciato a 1.399 euro. Nel Regno Unito, anche il Razr 5G aveva un prezzo di listino di 1.399 sterline, quindi potremmo aspettarci un tasso di cambio di 1:1 anche in questo caso, con un prezzo di 1.149 sterline.

Assenza di mento

Sensore di impronte digitali sul pulsante di accensione

Disponibile inizialmente solo in Quartz Black

Il design è cambiato in modo significativo rispetto all'ultima generazione. Si discosta dal classico look retrò e diventa più simile al popolare Samsung Galaxy Z Flip 3.

Il caratteristico mento è stato rimosso, consentendo al display interno di estendersi per tutta la lunghezza del dispositivo.

Anche il sensore di impronte digitali è stato spostato e ora si trova sul pulsante di accensione. Sull'ultimo telefono era situato sul retro, mentre il Razr originale lo collocava sul mento. Secondo la nostra esperienza, nessuna delle due posizioni era ideale, quindi questa potrebbe rivelarsi molto più comoda.

Al momento del lancio il Razr 3 sarà disponibile solo nella colorazione Quartz Black, anche se in seguito potremmo vedere altri colori. Alcune indiscrezioni parlavano di una variante blu, quindi non saremmo sorpresi di vederla comparire in un secondo momento.

Display pieghevole da 6,7 pollici

Risoluzione FHD+

Display esterno da 3 pollici

Le dimensioni del display sono aumentate sul Razr 3, sia per il display interno che per quello esterno.

L'analista della catena di fornitura, Ross Young, suggerisce che il Razr 3 sarà dotato di un display pieghevole da 6,7 pollici, rispetto ai 6,2 pollici del Razr 5G.

Il display esterno sarà di 3 pollici, invece dei 2,7 pollici del suo predecessore.

Dal momento che è trapelata l'immagine del prossimo Motorola Razr, posso affermare che avrà un display pieghevole da 6,7 pollici invece dei 6,2 pollici del Razr 5G. Sarà prodotto da China Star. Il display della cover si espanderà da 2,7" a ~3" - Ross Young (@DSCCRoss) 13 maggio 2022

Il display interno dovrebbe avere una risoluzione FHD+ e sarà caratterizzato da un foro per la fotocamera, anziché dalla grande tacca presente sul Razr 5G.

Snapdragon 8+ Gen 1

12 GB DI RAM

512 GB di memoria

Le indiscrezioni indicano che il Razr 3 sarà dotato dell'ultimo processore Snapdragon 8+ Gen 1, di 12 GB di RAM e di 512 GB di memoria.

Offerte Apple iPhone 13: Scopri dove trovare le migliori offerte sugli smartphone più recenti Di Conor Allison · 17 giugno 2022

Potremmo vedere più varianti, forse un modello Snapdragon 8 Gen 1 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, anche se c'è un po' di incertezza.

In ogni caso, è positivo che il nuovo Razr sia dotato di specifiche da vera ammiraglia, dato che il processore di fascia media era un punto dolente dei modelli precedenti.

Fotocamera principale da 50MP f1.8

13MP grandangolare

Fotocamera selfie da 32MP

Per quanto riguarda le fotocamere, ci aspettiamo uno scatto principale da 50MP con apertura f1.8, che dovrebbe essere completato da un grandangolo da 13MP.

La fotocamera per i selfie dovrebbe essere da 32 MP e, come abbiamo detto, avrà un design a buco, anziché a tacca.

La fotocamera dei modelli precedenti era un altro punto debole, quindi speriamo che Motorola faccia un passo avanti con questa generazione. Come minimo, avremo un obiettivo aggiuntivo, dato che il Razr 5G aveva solo uno scatto singolo.

Ecco tutto ciò che abbiamo sentito fino ad ora sul Motorola Razr 3.

Si suppone che il Razr 3 sarà venduto al prezzo di 1.149 euro in Europa, una riduzione significativa rispetto ai 1.339 euro del suo predecessore. Al momento del lancio sarà disponibile solo nel colore nero quarzo.

Nel teaser - condiviso su Weibo dal suo direttore generale - il poster riporta il semplice messaggio "Hello Moto, hello Snapdragon 8+", con sotto quella che sembra la sagoma di uno smartphone pieghevole.

Ross Young, noto analista del settore dei display, sostiene che entrambi gli schermi del Razr aumenteranno di dimensioni, mentre lo schermo interno corrisponderà a quello del Galaxy Z Flip 3 di Samsung.

Sono emerse un paio di immagini che ritraggono quello che sembra il prossimo telefono Motorola Razr.

In un post sul sito di social media Weibo, uno dei dirigenti dell'azienda ha dichiarato che quest'anno intende lanciare altri telefoni Moto con 512 GB di memoria, citando in particolare i dispositivi pieghevoli.

Un articolo degli sviluppatori di XDA rivela che il prossimo Razr potrebbe essere dotato della potenza di elaborazione dell'ammiraglia.

Motorola sta lavorando a un Motorola Razr 3, come confermato da un dirigente di Lenovo, Chen Jin, sulla piattaforma cinese di social media Weibo.

Scritto da Luke Baker.