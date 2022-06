Una nuova fuga di notizie rivela i prezzi e le opzioni di colore del Motorola Razr 3

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'ultima fuga di notizie sull'imminente dispositivo pieghevole di Motorola ci permette di sapere cosa aspettarci per quanto riguarda i prezzi e le opzioni di colore.

Le informazioni provengono da CompareDial, che ha collaborato con il noto tipster OnLeaks per condividere la notizia.

Si suppone che il Razr 3 sarà venduto al prezzo di 1.149 euro in Europa, una riduzione significativa rispetto ai 1.399 euro del suo predecessore.

Nel Regno Unito, il Razr 5G aveva un prezzo di 1.399 sterline, quindi potremmo aspettarci che anche il Razr 3 abbia un prezzo di 1.149 sterline.

Il tasso di cambio è un po' troppo alto, ma il calo di prezzo è sicuramente una notizia gradita.

Per quanto riguarda le colorazioni, non c'è molto da entusiasmarsi: inizialmente il Razr 3 sarà disponibile in un solo colore: Quartz Black.

In precedenza, ci aspettavamo che fosse disponibile anche una variante blu. Tuttavia, il rapporto afferma che Motorola potrebbe lanciare altri colori in un secondo momento.

Come sappiamo da precedenti fughe di notizie, il Razr 3 dovrebbe essere dotato del più recente processore Snapdragon 8+ Gen 1 insieme a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria.

Sia lo schermo interno che quello esterno aumenteranno di dimensioni e sarà disponibile un obiettivo aggiuntivo per la fotocamera.

Il lancio del Razr 3 è previsto per il mese prossimo in Cina, mentre i mercati europei e mondiali seguiranno a breve distanza.

Scritto da Luke Baker.