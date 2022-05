Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Motorola, società di proprietà di Lenovo, ha recentemente annunciato tramite un post su Weibo che debutterà uno dei primi telefoni al mondo con una fotocamera da 200 megapixel. Potrebbe essere affiancato anche da un Razr pieghevole di terza generazione.

Ma questa guida riguarda il prossimo cameraphone di Motorola, che al momento ha il nome in codice Frontier. Non è chiaro se avrà un nome diverso al momento del lancio. In realtà, molti dettagli sono al momento molto scarsi, ma Motorola ha confermato che il dispositivo arriverà quest'estate e diverse fughe di notizie degli ultimi mesi forniscono possibili indizi sull'aspetto e sulle caratteristiche del telefono.

Nel maggio del 2022, Motorola si è affidata alla piattaforma sociale cinese Weibo per annunciare l'arrivo di due smartphone, uno dei quali dotato di un'enorme fotocamera da 200 megapixel. Il debutto è previsto per luglio. Secondo quanto riferito, è stato sviluppato con il nome in codice Frontier ed è trapelato un paio di volte negli ultimi mesi. Nel gennaio 2022, WinFuture ha condiviso i rendering del dispositivo e le specifiche tecniche.

La caratteristica principale del telefono è la fotocamera principale, che utilizzerà il sensore da 200 megapixel di Samsung annunciato lo scorso settembre.

Il recente Weibo di Motorola suggerisce che annuncerà un cameraphone da 200 megapixel nel luglio 2022. Non sono note altre informazioni specifiche, tra cui se il telefono si chiamerà Frontier quando arriverà quest'estate.

Non si sa nemmeno se e quando il telefono verrà lanciato al di fuori della Cina. Ma Motorola ha annunciato l'Edge Plus in Cina alla fine del 2021 come "Edge X30", per poi portarlo negli Stati Uniti nel 2022 come "Edge Plus". Se Motorola segue la stessa tabella di marcia per il Frontier, allora il telefono potrebbe arrivare in altri Paesi prima della fine del 2022. Ma questa è una pura speculazione.

Su Internet circolano alcune immagini del Frontier.

C'è il rapporto di WinFuture di gennaio che includeva questo rendering:

Illeaker Evan Blass ha condiviso un altro rendering simile a febbraio:

E poi questa fotografia del telefono è stata presumibilmente pubblicata su Weibo a marzo:

Grazie a rapporti come quello di WinFuture che includeva un elenco di specifiche, ma anche a quelli di Techniknews, @evleaks e SamMobile, è unanimemente chiaro che il Frontier utilizzerà il sensore ISOCELL HP1 di Samsung.

Annunciato lo scorso autunno, il sensore non solo è in grado di gestire la registrazione video in 8K, ma con un numero così elevato di pixel aprirà le porte a una maggiore gamma dinamica elevata (HDR) e a varie possibilità di pixel binning (16 in 1 per ottenere risultati da 12,5 megapixel come impostazione predefinita). Le altre due fotocamere sul retro del telefono sarebbero una ultrawide da 50 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel. A quanto pare, la fotografia sarà l'obiettivo principale del Frontier. Le indiscrezioni precedenti parlano anche di un display POLED da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Si sostiene inoltre che il telefono sarà dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Tra le altre caratteristiche interessanti di cui si vocifera finora ci sono i dettagli sullo schermo a 144Hz, che potrebbe essere un display curvo a fori. Lo schermo potrebbe anche avere un sensore di impronte digitali sotto il display.

Specifiche tecniche Display POLED curvo da 6,67 pollici, FHD+, 20:9 HiD (hole in display), 144Hz, DCI-P3, HDR10+ Software Google Android 12 CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus Memoria 8 GB e 128 GB; 8 GB e 256 GB, 12 GB e 256 GB / LPDDR5 + UFS 3.1 Fotocamera Tripla fotocamera (200MP OIS; 50MP grandangolo; 12MP teleobiettivo 2X) Fotocamera frontale Scatto selfie da 60MP Audio Altoparlanti stereo, triplo microfono Connettività USB-C con supporto DisplayPort 1.4, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, supporto dual-SIM (Nano-SIM) Biometria Impronte digitali sotto il display Batteria 4500 mAh, con supporto per la ricarica rapida via cavo da 125 W o wireless da 50 W Disponibilità Da luglio 2022

Ecco una cronologia aggiornata di tutte le notizie trapelate finora sul Frontier:

La società Motorola, di proprietà di Lenovo, si è affidata alla piattaforma sociale cinese Weibo per svelare i suoi prossimi smartphone, tra cui un telefono pieghevole Snapdragon 8+ Gen 1 e un altro dispositivo dotato di un'incredibile fotocamera da 200 megapixel. Questo secondo dispositivo dovrebbe essere lanciato già quest'estate. Il cameraphone da 200 megapixel di Motorola ha il nome in codice di Frontier. Destinato a essere un telefono di punta, è trapelato più volte negli ultimi mesi, rivelando specifiche e caratteristiche. Ora Microsoft ne conferma l'esistenza tramite un post su Weibo. Sebbene il teaser non menzioni il nome ufficiale del telefono, rivela una data di lancio a luglio.

La foto che vedete qui sopra è stata condivisa attraverso il social network cinese Weibo e successivamente su Twitter, e si suppone che ritragga il Motorola Frontier.

Grazie al leakster Evan Blass sono emersi online eccellenti rendering del tanto vociferato Motorola Frontier e, se sono autentici, sul retro è visibile una fotocamera principale piuttosto significativa. Precedenti fughe di notizie indicavano che il telefono avrebbe sfoggiato il sensore Isocell HP1 di Samsung da 200 megapixel, mentre la raccolta di immagini pubblicata dal tipster online Evan Blass riporta 194 megapixel sotto un'enorme lente.

Emergeper la prima volta lanotizia che Motorola sta lavorando a un nuovo smartphone di punta con display a 144 Hz, fotocamera da 200 megapixel e chip Snapdragon 8 Gen 1 "Plus" con il nome in codice Frontier.

Scritto da Maggie Tillman.