Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La società Motorola, di proprietà di Lenovo, si è affidata alla piattaforma sociale cinese Weibo per svelare i suoi prossimi smartphone, tra cui un telefono pieghevole Snapdragon 8+ Gen 1 e un altro dispositivo dotato di un'enorme fotocamera da 200 megapixel. Questo secondo dispositivo dovrebbe essere lanciato già quest'estate.

Come riportato da 9to5Google, il cameraphone da 200 megapixel di Motorola ha il nome in codice di Frontier. Destinato a essere un telefono di punta, è trapelato più volte negli ultimi mesi, rivelando specifiche e caratteristiche. Ora Microsoft ne conferma l'esistenza tramite un post su Weibo. Sebbene il teaser non menzioni il nome ufficiale del telefono, rivela che la data di lancio è prevista per luglio. Pocket-lint vi terrà aggiornati sulla data esatta quando sarà annunciata.

Si pensa che Motorola utilizzi il sensore ISOCELL HP1 di Samsung. Annunciato lo scorso autunno, non solo è in grado di gestire la registrazione di video in 8K, ma con un numero così elevato di pixel aprirà le porte a un'elevata gamma dinamica (HDR) e a varie possibilità di pixel binning (16 in 1 per ottenere risultati da 12,5 megapixel come impostazione predefinita).

Le altre due fotocamere sul retro sarebbero un ultrawide da 50 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel. A quanto pare, la fotografia sarà l'obiettivo principale del Frontier. Le indiscrezioni precedenti parlano anche di un display POLED da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Si sostiene inoltre che il telefono sarà dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Miglior smartphone 2022: testiamo, valutiamo e classifichiamo i migliori telefoni cellulari disponibili per l'acquisto Di Chris Hall · 24 Maggio 2022

Si prevede inoltre che Samsung introduca il proprio telefono con una fotocamera da 200 megapixel. Secondo i rapporti, non arriverà prima del prossimo anno .

Scritto da Maggie Tillman.